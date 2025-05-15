Переговори у Стамбулі: Путін затвердив склад російської делегації, о котрій годині розпочнеться зустріч

На сайті Кремля з'явилося чергове розпорядження, яке знову "затверджує" склад російської делегації, яка вирушить на переговори з Україною. Самого Володимира Путіна в списку немає, зате додалася низка експертів.

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Фокус зібрав усе, що відомо наразі про переговори в Туреччині.

Президент Росії затвердив імовірно остаточний склад делегації Російської Федерації для переговорів з Україною в Стамбулі. Остаточний, бо літак Спеціального льотного загону "Россия" Іл-62М, який займається перевезеннями російського керівництва, у ніч на 15 травня прибув до Стамбула, згідно з даними сервісу Flightradar24. Самого Путіна у списку немає.

літак Спеціального льотного загону "Россия" Іл-62М прибув у Стамбул Фото: Flightradar24

Початок переговорів щодо України в Стамбулі планують на 10.00, повідомляє росЗМІ ТАСС із посиланням на неназване джерело. Переговори відбудуться "там же, де і три роки тому" — тобто в резиденції президента Туреччини в палаці Долмабахче на березі Босфору.

Хто полетів у Стамбул від Росії

Мединський В.Р. — помічник Президента Російської Федерації (глава делегації).

Галузін М.Ю. — заступник Міністра закордонних справ Російської Федерації (член делегації).

Костюков І.О. — начальник Головного управління Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації (член делегації).

Фомін А.В. — заступник Міністра оборони Російської Федерації (член делегації).

Також у списку з'явилися експерти:

Зорін А.С. — перший заступник начальника інформації управління Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації.

Подобрєєвська E.C. — заступник начальника Управління Президента Російської Федерації з державної політики в гуманітарній сфері.

Поліщук А.А. — директор Другого департаменту країн СНД МЗС Росії.

Шевцов В.І. — заступник начальника Головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони Росії.

Що відбуватиметься в Туреччині

Утім, уже відомо, що президента США Дональда Трампа на переговорах не буде, хоча він розглядав такий варіант. Замість нього до Стамбула поїхали посланець американського президента Стів Віткофф, держсекретар США Марко Рубіо і, ймовірно, спецпосланець по Україні Кіт Келлог.

Зустріч міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з держсекретарем США Марко Рубіо вже відбулася в Антальї, де 15 травня розпочинає свою роботу неформальна зустріч глав МЗС країн НАТО.

Зустріч української та американської делегацій в Антальї Фото: Анадолу

Під час зустрічі міністри обговорили подальші мирні зусилля та координацію позицій.

Андрій Сибіга повідомив, що сторони детально обговорили логіку подальших кроків і поділилися підходами.

"Я підтвердив тверду і послідовну прихильність України мирним зусиллям президента Трампа і подякував Сполученим Штатам за їхню участь", — повідомив Сибіга.

За його словами, Київ готовий розвивати співпрацю зі США у конструктивний і взаємовигідний спосіб.

"Критично важливо, щоб Росія відповіла взаємністю на конструктивні кроки України. Поки що цього не сталося. Москва має зрозуміти, що відмова від миру має свою ціну", — резюмував український міністр.

Президент України Володимир Зеленський уже прибув до Туреччини, але перебуває в Анкарі, де він зустрінеться з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

У графіку Ердогана на 15 травня немає зустрічі з делегаціями Росії та України в Стамбулі, його програма запланована в Анкарі, там він зустрінеться з Володимиром Зеленським, повідомила канцелярія президента Туреччини. Якщо Путін несподівано вирішить взяти участь в ініційованих ним переговорах, то президенти вирушать до Стамбула.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк говорив, що Володимир Зеленський у Стамбулі налаштований вести переговори тільки з Путіним.

Водночас видання Bloomberg 15 травня на тлі новини про те, що глава Кремля визначив делегацію для переговорів у Туреччині, повідомило, що до Стамбула поїхала група російських чиновників "низького рівня".