"Там все буде вирішуватись": під час переговорів Зеленський зустрінеться з Ердоганом, — ЗМІ
До вечора 15 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган перебуватиме в Анкарі, де має зустрітись з українським лідером Володимиром Зеленським. Зустріч запланована у столичному президентському комплексі.
Про це з посиланням на графік політика, оприлюднений для ЗМІ, 15 травня повідомили у російському ТАСС.
Зазначається, що зустріч відбудеться орієнтовно о 13:00 (нині час в Анкарі та Києві збігається — UTC+3). Після цього приблизно о 15:30 турецького президента чекатимуть на заході у центральному офісі керівної Партії справедливості та розвитку. За даними ЗМІ, паралельно у Стамбулі проходитимуть переговори української й російської делегацій.
У "РБК-Україна" з посиланням на неназване поінформоване джерело повідомили, що Зеленський зустрінеться з Ердоганом, перш ніж ухвалювати рішення про наступні кроки щодо переговорів з Росією. Співрозмовник також підтвердив, що зустріч запланована приблизно на 13:00.
"Там все буде вирішуватись, які кроки далі, не раніше", — передав він.
Зустріч у Стамбулі: що відомо
За даними Radio NV у поїздці в Туреччину 15 травня Зеленського супроводжують:
- керівник Офісу президента Андрій Єрмак;
- міністр оборони Рустем Умєров;
- дипломатичний радник Ігор Жовква.
Також до делегації має доєднатись міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який раніше приїхав в Анталью на неформальну зустріч очільників МЗС країн НАТО.
За інформацією росЗМІ, до складу російської делегації увійшли:
- помічник президента Володимир Мединський;
- заступник голови МЗС Михайло Галузін;
- начальник Головного управління Генштабу Ігор Костюков;
- заступник голови Міноборони Олександр Фомін.
Також список доповнили чотири російські експерти.
Нагадаємо, 15 травня керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що росіяни поширюють брехню про переговори у Стамбулі. На це відреагував волонтер Сергій Стерненко, зазначивши, що питання полягає у тому, чи будуть українські міністри говорити "із російськими третіми заступниками".
Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков напередодні перемовин у Туреччині заявив про необхідність "визнання реалій "на землі" у контексті конфлікту в Україні". З його слів, перепоною у діалозі є Київ, який чиновник звинуватив у "недоговороздатності".