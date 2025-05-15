"Там все буде вирішуватись": під час переговорів Зеленський зустрінеться з Ердоганом, — ЗМІ

До вечора 15 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган перебуватиме в Анкарі, де має зустрітись з українським лідером Володимиром Зеленським. Зустріч запланована у столичному президентському комплексі.

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Про це з посиланням на графік політика, оприлюднений для ЗМІ, 15 травня повідомили у російському ТАСС.

Зазначається, що зустріч відбудеться орієнтовно о 13:00 (нині час в Анкарі та Києві збігається — UTC+3). Після цього приблизно о 15:30 турецького президента чекатимуть на заході у центральному офісі керівної Партії справедливості та розвитку. За даними ЗМІ, паралельно у Стамбулі проходитимуть переговори української й російської делегацій.

У "РБК-Україна" з посиланням на неназване поінформоване джерело повідомили, що Зеленський зустрінеться з Ердоганом, перш ніж ухвалювати рішення про наступні кроки щодо переговорів з Росією. Співрозмовник також підтвердив, що зустріч запланована приблизно на 13:00.

"Там все буде вирішуватись, які кроки далі, не раніше", — передав він.

Зустріч у Стамбулі: що відомо

За даними Radio NV у поїздці в Туреччину 15 травня Зеленського супроводжують:

керівник Офісу президента Андрій Єрмак;

міністр оборони Рустем Умєров;

дипломатичний радник Ігор Жовква.

Також до делегації має доєднатись міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який раніше приїхав в Анталью на неформальну зустріч очільників МЗС країн НАТО.

За інформацією росЗМІ, до складу російської делегації увійшли:

помічник президента Володимир Мединський;

заступник голови МЗС Михайло Галузін;

начальник Головного управління Генштабу Ігор Костюков;

заступник голови Міноборони Олександр Фомін.

Також список доповнили чотири російські експерти.

Нагадаємо, 15 травня керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що росіяни поширюють брехню про переговори у Стамбулі. На це відреагував волонтер Сергій Стерненко, зазначивши, що питання полягає у тому, чи будуть українські міністри говорити "із російськими третіми заступниками".

Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков напередодні перемовин у Туреччині заявив про необхідність "визнання реалій "на землі" у контексті конфлікту в Україні". З його слів, перепоною у діалозі є Київ, який чиновник звинуватив у "недоговороздатності".