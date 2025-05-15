Росіяни "закидають брехню" про переговори у Стамбулі: навіщо їм це потрібно

Очільник ЦПД Андрій Коваленко викрив ворога на брехні й маніпуляціях навколо запланованої зустрічі. З його слів, російські пропагандисти намагаються перекласти вину у небажанні миру на Україну.

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Про це йдеться у публікації керівник Центру протидії дезінформації при РНБО лейтенанта Андрія Коваленка від 15 травня.

Він повідомив, що росіяни "закидають у медіа брехню" про те, що переговори у Туреччині нібито розпочнуться о 10:00 ранку за Москвою. Коваленко запевнив, що ці дані — неправдиві, зустріч не була запланована на такий час.

"Не виключено, що росіяни просто хочуть маніпулювати темою перемовин. Бо вже їх пропагандисти пишуть, що "перемовини потрібні всім, окрім України". На це і розрахунок", — пояснив керівник ЦПД.

Він пояснив, що насправді ж рух до миру не потрібен хіба що Росії, яка "всіляко уникає" перемир’я на 30 днів і "нормального діалогу". У підсумку лейтенант підкреслив, що ворог поширює брехню.

Пост Андрія Коваленка від 15 травня Фото: Скриншот

На цю заяву відреагував український волонтер і блогер Сергій Стерненко.

"Пане Коваленко, питання не в тому, на котру годину призначили ймовірні/теоретичні переговори. А в тому, чи вони будуть сьогодні взагалі. Чи будуть українські міністри розмовляти із російськими третіми заступниками", — написав він, прикріпивши скриншот публікації керівника ЦПД.

Пост Сергія Стерненка від 15 травня Фото: Скриншот

Нагадаємо, про початок переговорів у Стамбулі о 10:00 повідомляли у російському ТАСС з посиланням на анонімне джерело. Самого президента РФ Володимира Путіна, як відомо, на зустрічі не буде. Від себе він відправив цілу делегацію представників, до якої зокрема увійшли заступник міністра оборони, помічник президента, заступник голови МЗС, голова Головного управління Генштабу і кілька експертів.

Як зазначали у Bloomberg, такий склад делегації, ймовірно, не виправдає сподівань України, адже президент Володимир Зеленський наполягав на прямих переговорах з лідером Кремля. Але намір приєднатись не висловив не тільки Путін, але і його високопосадовці.