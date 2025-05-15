Украину на переговорах в Стамбуле будет представлять делегация "соответствующего уровня", — Reuters
После того, как Россия отправила на переговоры в Стамбул делегацию в составе помощников и заместителей министров, Украина рассматривает возможность отправить своего представителя "соответствующего уровня".
Об этом пишет Reuters.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, для Украины важно понимать уровень российской делегации, их полномочия и способность принимать решения. В связи с этим, украинская сторона взвешивает, кто именно будет представлять страну на вероятных переговорах в Стамбуле.
"Нам нужно понять, какого уровня российская делегация, какие у нее полномочия и могут ли они принимать какие-либо решения", — сказал он.
Пока окончательное решение по составу украинской делегации не принято. Ожидается, что оно будет принято после встречи Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Встреча в Стамбуле: что предшествовало
Напомним, вечером 14 мая Кремль опубликовал имена тех, кто примет участие в переговорах о мире в Стамбуле с российской стороны. Президента Российской Федерации Владимира Путина в списке не оказалось.
В четверг, 15 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию. В аэропорту сразу он дал комментарий относительно своих ожиданий от переговоров в Стамбуле. Украинский глава заявил, что Владимир Путин прислал "бутафорскую" делегацию.
Российская сторона обиделась, что президент Украины Владимир Зеленский назвал ее делегацию в Стамбуле бутафорской. По словам спикера Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, Зеленский "пришел к власти на информационных технологиях и огромных капиталовложениях". Поэтому он вообще не имеет права так говорить о "профессионалах своего дела". зацепило слово "бутафорный".