Переговори в Стамбулі відбудуться: Зеленський назвав умови та склад делегації, деталі

Після зустріч з турецьким главою держави президент України Володимир Зеленський дав пресконференцію. Фокус розповідає, про що говорив керівник країни.

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Хто візьме участь в переговорах в Стамбулі

Для проведення переговорів українська сторона направить делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим. Також до складу делегації, за словами Володимира Зеленського, увійдуть професійні військові та розвідники.

Рішення про відправку саме міністра оборони на чолі делегації пояснюється кількома факторами. Посада міністра оборони відповідає рівню представництва, який очікується з урахуванням можливої присутності представників Туреччини, США та Росії. Крім того, Рустем Умєров вже входить до складу групи перемовників. До того ж міністр оборони вільно володіє турецькою, англійською, російською та українською мовами, що сприятиме ефективній комунікації під час зустрічі.

Український очільник зазначив, що 16 травня група буде в Стамбулі. Він додав, що Україна буде присутня в різних форматах, "які будуть присутніми".

Перемовини з Російською Федерацією