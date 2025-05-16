Встреча лидеров, обмен пленными и угрозы: что известно о результатах переговоров в Стамбуле (видео)

Прямые переговоры России и Украины в Стамбуле закончились. По данным СМИ, российская сторона выдвинула "нереалистичные" требования.

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Об этом сообщили 16 мая в SkyNews со ссылкой на источник в МИД Турции.

В Стамбуле подошла к концу первая встреча между Украиной и Россией за три года полномасштабной войны. Однако, как передала корреспондентка "Суспільне", обе делегации остаются во дворце.

Как известно от источников в делегации, украинская сторона общалась с представителями РФ через переводчика.

Неназванный украинский дипломатический источник сообщил SkyNews, что Россия выдвинула "нереалистичные требования", которые "далеко выходят за рамки чего-либо, что когда-либо обсуждалось".

Собеседник уточнил, что некоторые из этих требований включали вывод Сил обороны с собственной территории для прекращения огня, но были и другие. Источник "Суспільне" уточнил, что речь шла о том, чтобы украинские войска оставили территории, которые РФ не захватила военным путем, как предпосылка для перемирия.

В Reuters сообщили, что прямые переговоры Украины и России продолжались менее двух часов. Отмечается, что они прошли без явных признаков прогресса. Украинский источник заявил редакции, что россияне "отделились от реальности". Их требования анонимный собеседник назвал некоструктивными и неприемлемыми.

Министр обороны Рустем Умеров заявил после переговоров журналистам, что обсуждались вопросы обмена пленными по формуле 1000 на 1000 и прекращения огня. По его словам, потенциально готовится встреча на уровне лидеров государств.

"Мы знаем дату, но пока не будем говорить ее", — заметил Умеров, комментируя вероятный обмен.

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что результатом переговоров в Стамбуле "стало ничего". Однако он подчеркнул, что украинская сторона все сделала правильно, играя теми картами, которые имела на руках.

"И главная проблема, что после Стамбула тоже ничего не произойдет. Это я об "адских санкциях", которыми угрожали", — добавил нардеп.

Председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению РФ Владимир Мединский заявил журналистам, что российская делегация довольна переговорами. Он также анонсировал масштабный обмен пленными — 1000 на 1000.

Приглашение на встречу лидеров, по его словам, Россия "приняла во внимание". Мединский сообщил, что стороны договорились детально прописать свое видение по установлению режима тишины.

Результаты переговоров в Стамбуле уже прокомментировали европейские лидеры, а именно британский премьер-министр Кейр Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск. Политики находятся в Албании вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы только что провели встречу с президентом Зеленским, а затем телефонный разговор с президентом (США Дональдом, — ред.) Трампом, чтобы обсудить события на переговорах сегодня", — рассказал Стармер.

Он назвал позицию РФ "явно неприемлемой", подчеркнув, что страна-агрессор демонстрирует это не впервые. Премьер Великобритании добавил, что политики сейчас "тесно согласовывают ответы" и продолжат это делать.

"Мы не хотим войны, но мы готовы воевать год, два, три — сколько нужно. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы воевать", — цитирует Мединского корреспондент The Economist.

Журналист передал со ссылкой на информированный источник, что Россия заявила о согласии на прекращение войны в случае освобождения украинскими войсками четырех регионов, которые полностью не контролирует. Кроме того, по его данным, российская сторона угрожала оккупацией Харьковской и Сумской областей.

Напомним, госсекретарь Пьетро Паролин заявил, что Папа Римский Лев XIV готов предложить Ватикан как площадку для проведения прямых переговоров президентов России и Украины.

Аналитики ISW информировали, что российские СМИ получили "методички" по освещению переговоров с Украиной в Стамбуле. Журналистам "посоветовали" заблаговременно подготовить общество к возможным новым санкциям и подавать роль Владимира Мединского в мирном процессе как "логичную".