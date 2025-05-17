ЗМІ передають, що обмін полоненими 1000 на 1000 запропонував Стамбул: Буданов розкрив деталі

Турецький чиновник повідомив, що переговори між Україною й Росією пройшли «більш позитивно, ніж очікувалось». У ГУР розповіли, що вже готують списки полонених, і натякнули, коли відбудеться обмін.

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Про це 16 травня повідомили у CNN з посиланням на неназваного турецького чиновника, який дав інтерв’ю через кілька годин після закінчення переговорів у Стамбулі.

"Це було більш позитивно, ніж очікувалося. Вони не використовували звинувачувальну мову", — зазначив він.

Співрозмовник пояснив, що "в контексті розмови про припинення вогню" Росія висунула вимогу про виведення українських військ з територій, які контролюють ЗСУ. Інше джерело уточнило, що йдеться про чотири області — Донецьку, Луганську, Запорізьку й Херсонську.

"У момент, коли здавалося, що ситуація зайшла в глухий кут, ми запропонували обмін військовополоненими, який буде включати три категорії — дітей, цивільних осіб і солдатів. Українська сторона пішла назустріч, щоб отримати згоду на це", — розповів турецький чиновник, коментуючи результати переговорів.

З його слів, російській делегації "схоже, потрібно було менше консультацій, ніж українській".

"Це дві сторони, які сіли за стіл переговорів, щоб обговорити дві різні речі. Але той факт, що вони приїхали до Стамбула, можна розглядати як необхідність з їхнього боку знайти вихід", — додав він.

Голова українського Головного управління розвідки Кирило Буданов у коментарі ТСН розкрив нові деталі щодо обміну.

"Сподіваюсь, це станеться наступного тижня. По списках, ви ж розумієте, буде обмін, скажімо так — кого зможемо, того будемо забирати. І так само віддавати", — сказав він.

У ЗМІ передали, що ГУР вже опрацьовує списки полонених. Обмін формату 1000 на 1000 стане наймасштабнішим за час повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, після закінчення прямих переговорів з Росією у Стамбулі міністр оборони Рустем Умєров заявив, що на зустрічі обговорювався обмін полонених за формулою 1000 на 1000. Також, з його слів, потенційно готують нові перемовини на рівні лідерів держав.

У The Financial Times з посиланням на джерела повідомили, що президент РФ Володимир Путін відкинув мирний план США і запропонував натомість прямі переговори, але потім відмовився на них приїхати. Однак, як передають у ЗМІ, за це очільник Кремля отримав не обіцяні санкції, а "подарунок" від президента США Дональда Трампа.