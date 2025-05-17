СМИ передают, что обмен пленными 1000 на 1000 предложил Стамбул: Буданов раскрыл детали

Турецкий чиновник сообщил, что переговоры между Украиной и Россией прошли "более позитивно, чем ожидалось". В ГУР рассказали, что уже готовят списки пленных, и намекнули, когда состоится обмен.

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Об этом 16 мая сообщили в CNN со ссылкой на неназванного турецкого чиновника, который дал интервью через несколько часов после окончания переговоров в Стамбуле.

"Это было более позитивно, чем ожидалось. Они не использовали обвинительный язык", — отметил он.

Собеседник пояснил, что "в контексте разговора о прекращении огня" Россия выдвинула требование о выводе украинских войск с территорий, которые контролируют ВСУ. Другой источник уточнил, что речь идет о четырех областях — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

"В момент, когда казалось, что ситуация зашла в тупик, мы предложили обмен военнопленными, который будет включать три категории — детей, гражданских лиц и солдат. Украинская сторона пошла навстречу, чтобы получить согласие на это", — рассказал турецкий чиновник, комментируя результаты переговоров.

По его словам, российской делегации "похоже, нужно было меньше консультаций, чем украинской".

"Это две стороны, которые сели за стол переговоров, чтобы обсудить две разные вещи. Но тот факт, что они приехали в Стамбул, можно рассматривать как необходимость с их стороны найти выход", — добавил он.

Глава украинского Главного управления разведки Кирилл Буданов в комментарии ТСН раскрыл новые детали по обмену.

"Надеюсь, это произойдет на следующей неделе. По спискам, вы же понимаете, будет обмен, скажем так — кого сможем, того будем забирать. И так же отдавать", — сказал он.

В СМИ передали, что ГУР уже прорабатывает списки пленных. Обмен формата 1000 на 1000 станет самым масштабным за время полномасштабной войны в Украине.

Напомним, после окончания прямых переговоров с Россией в Стамбуле министр обороны Рустем Умеров заявил, что на встрече обсуждался обмен пленных по формуле 1000 на 1000. Также, по его словам, потенциально готовят новые переговоры на уровне лидеров государств.

В The Financial Times со ссылкой на источники сообщили, что президент РФ Владимир Путин отверг мирный план США и предложил взамен прямые переговоры, но потом отказался на них приехать. Однако, как передают в СМИ, за это глава Кремля получил не обещанные санкции, а "подарок" от президента США Дональда Трампа.