Кремль не скрывает нежелания вступать с Киевом в диалог. Чиновники говорят, что Владимир Путин пошел на риск, но в Вашингтоне продолжают его оправдывать.

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Об этом известно из материала The Financial Times, опубликованного 16 мая.

Сообщается, что нежелание президента РФ Владимира Путина участвовать в предметных мирных переговорах в последние дни стало еще более очевидным — даже для тех, кто в Вашингтоне склонялся на его сторону. На прошлой неделе российские чиновники заявили спецпредставителю президента РФ Стиву Уиткоффу, что их лидер не хочет обсуждать разработанный при участии Украины и Европы мирный план из 22 пунктов.

Трое осведомленных источников рассказали, что эти 22 пункта подробно обсуждались на следующий день во время телефонного разговора между Украиной и США. Украину тогда представляли руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров, а США — Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель США Кит Келлог.

Неназванные собеседники сообщили, что, получив такой ответ от России, Уиткофф отложил предыдущие планы о встрече с Путиным. Однако другой источник заявил, что никакой поездки в планах не было.

В последующие дни, по данным СМИ, темп дипломатической активности ускорился. Европейские и украинские лидеры встретились, чтобы призвать к безусловному перемирию на 30 дней и предупредить Путина о новых санкциях. Однако глава Кремля отверг требование, которое поддержали США, вернувшись с собственным контрпредложением о прямых переговорах.

Президент США Дональд Трамп приветствовал идею встречи в Стамбуле, призвав украинского лидера принять участие. Владимир Зеленский принял просьбу и вызвал Путина на личную встречу, но тот отказался, отправив взамен делегацию. Чиновники, знакомые с переговорным процессом, подчеркнули, что Путин пошел на большой риск, подтолкнув Вашингтон к мирному предложению и затем отказавшись приехать.

Однако, как отметили в издании, отказ пока не встречает особого сопротивления. Самым ярким признаком этого назвали заявление Трампа, что ничего не произойдет, пока он лично не поговорит с Путиным. Эти слова одновременно оправдали неявку президента РФ на встречу и поставили под сомнение смысл прямых переговоров Украины с Россией.

"Это был подарок Путину, который давно стремился к встрече с глазу на глаз с президентом, настроенным на нормализацию американо-российских отношений", — подчеркнули в СМИ.

Неназванный высокопоставленный европейский дипломат пояснил, что Путин делает "ровно столько", чтобы убедить Трампа в приложении усилий со своей стороны для достижения мира. В то же время он контролирует, чтобы эти его усилия на самом деле не давали никакого результата.

"И Трамп на это покупается", — добавил дипломат.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что только он лично может закончить войну в Украине. По его словам, российские войска могли захватить Киев за несколько часов, если бы не грязь.

В СМИ опубликовали перечень требований, которые выдвинула Россия во время переговоров в Стамбуле. Среди прочего Кремль требовал, чтобы Украина и мир признали четыре области и Крым российскими.