Трамп анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским: чего ожидает президент США

Президент США Дональд Трамп анонсировал телефонные переговоры с Путиным, Зеленским и членами НАТО в понедельник, 19 мая.

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Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social 17 мая.

Трамп сообщил, что сначала проведет телефонный разговор с Путиным в понедельник в 10:00 утра (17:00 по Киеву). По словам президента США, темами обсуждения станут остановка "кровавой бойни", а также торговля. После этого Дональд Трамп планирует переговорить с Зеленским, а дальше — с ним же и членами НАТО.

"Надеюсь, что это будет продуктивный день, будет договорено о прекращении огня, и эта очень жестокая война, война, которой никогда не должно было быть, закончится", — написал американский лидер, добавив, что каждую неделю гибнет более пяти тысяч военных со стороны Украины и РФ.

Переговоры между РФ и Украиной

16 мая впервые за более чем три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной. РФ отправила делегацию во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.

По данным медиа, враг в Стамбуле требовал, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной, а также выдвинул ряд неприемлемых условий Украине.

Впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеров, который возглавлял украинскую делегацию, заявил, что во время переговоров в Стамбуле украинцы и россияне обсудили возможность масштабного обмена пленными в формате "тысяча на тысячу". Глава украинской разведки Кирилл Буданов подтвердил новости, однако дата обмена публично не называется.

Напомним, россияне на переговорах в Стамбуле угрожали захватить Харьковскую и Сумскую области. Кроме требований вывести украинскую армию из четырех частично оккупированных областей, враг прямо говорит о желании захватить еще.

Также Фокус писал о том, что украинская сторона на переговорах 16 мая общалась с представителями РФ через переводчика.