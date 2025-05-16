РФ во время переговоров угрожала захватить Харьков и Сумы, — The Economist

Россияне на переговорах в Стамбуле угрожали захватить Харьковскую и Сумскую области. Кроме требований вывести украинскую армию из четырех частично оккупированных областей, враг прямо говорит о желании захватить еще.

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Об этом рассказал репортер The Economist Оливер Кэрролл 16 мая.

"Хорошо осведомленный источник сообщил мне, что Россия заявила, что согласится на прекращение огня, только если Украина уйдет из четырех "аннексированных" регионов, которые она даже не полностью контролирует. Москва также угрожала захватить еще две области: Харьковскую и Сумскую", — отметил журналист.

Более того, россияне прямо говорят, что готовы воевать "вечно", о чем также рассказал Кэролл в этот день.

"Мы не хотим войны, но мы готовы воевать год, два, три", — передал репортер слова главы российской делегации Владимира Мединского во время встречи в Стамбуле.

По его словам, Мединский припомнил, как РФ 21 год воевала со Швецией, а также спросил: "Как долго готовы воевать вы?"

Впоследствии Кэролл прокомментировал твит российской пропагандистки Маргариты Симоньян о встрече делегаций РФ и Украины в Турции.

"Судя по сообщению кремлевского рупора Симонян, в Москве льются обильные напитки. Но мне сказали, что российские переговорщики точно говорили о захвате еще 2, а не 4 областей: они угрожали аннексировать Харьковскую и Сумскую, если Украина не отзовет 4 области, на которые Россия претендует, но не контролирует их полностью".

Тем временем Симоньян написала, что россияне говорили о большем количестве украинских земель.

"Распространялись новости о том, что украинцы были возмущены, когда российские переговорщики заявили, что украинские солдаты должны покинуть четыре новых российских региона в рамках прекращения огня, на что московская делегация ответила: "В следующий раз их будет пять". Теперь наш репортер в Стамбуле смог спросить российскую сторону, как это было на самом деле: "Мы не сказали пять. Мы сказали восемь", — написала пропагандистка.

Напомним, в Стамбуле 16 мая подошла к концу первая встреча между Украиной и Россией за три года полномасштабной войны. Украинская сторона общалась с представителями РФ через переводчика.

Также Фокус писал о начале летнего наступления россиян в Харьковской области — бои идут за стратегически важные Липцы и Купянск-Узловой. Украинские силы обороны сдерживают натиск, но враг не прекращает попыток прорыва, усиливая обстрелы и давление на мирное население.