Россия начала летнее наступление: что происходит на Харьковщине и какая угроза для региона

Россия развернула наступление в Харьковской области — бои идут за стратегически важные Липцы и Купянск-Узловой. Украинские силы обороны сдерживают натиск, но враг не прекращает попыток прорыва, усиливая обстрелы и давление на мирное население. Фокус рассказывает какая сейчас ситуация на севере Харьковщины и есть ли реальная угроза для региона.

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Спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Павел Шамшин заявил о начале летней наступательной кампании россиян. В Харьковской области наблюдается активизация боевых действий со стороны российских войск, особенно в районе поселка Липцы. Российские силы применяют пехоту, бронетехнику и мотоциклы для штурмов, пытаясь прорвать оборону Вооруженных сил Украины. В частности, в районе Липцы зафиксировано использование танков и других бронированных машин во время атак.

Военные эксперты отмечают, что Липцы имеют стратегическое значение из-за своего расположения на высоте, что позволяет контролировать подходы к Харькову. Захват этого населенного пункта может улучшить логистику российских войск и обеспечить им выгодные позиции для дальнейших наступательных действий.

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По словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, украинские войска достигли значительных тактических успехов в Харьковской области, остановив продвижение российских войск. В частности Силы обороны поставили на паузу возможность прорыва оккупантов к селу Липцы на севере Харьковщины. Эти действия предотвратили угрозу выхода армии РФ в глубь территории Харьковской области и на расстояние огневого поражения жилых кварталов самого Харькова. Кроме того, маневры украинских сил сняли возможность флангового охвата самого Волчанска, что стало важным достижением Сил обороны Украины.

В самом Волчанске ситуация остается стабильной, две армии фактически делят город пополам.

На Купянском направлении украинские силы освободили населенный пункт Западное, что сняло возможности непосредственного прорыва российской армии к Купянску-Узловому. По мнению эксперта, этот узел является ключевым объектом для России, поскольку он предоставляет возможность армии РФ значительно улучшить собственную логистику.

"Основные бои ведутся даже не за контроль над Купянском, а за обладание Купянском-Узловым. Последний является основным транспортным хабом и ключевой железнодорожной станцией, имеющей стратегическое значение из-за высокой пропускной способности железной дороги по сравнению с автотранспортом. Сейчас российские войска не достигли значительных продвижений в этом районе, в частности в районе Двуречная, где их зона присутствия не расширяется", — рассказывает Фокусу Снегирев.

Также, по данным эксперта, Россия активизировала обстрелы жилых районов Харьковской области, чтобы вызвать хаос, панику и спровоцировать внутренние миграционные процессы из Харькова и области. Это, в частности, сопровождается усилением активности российской авиации, которая наносит ракетно-бомбовые удары не только по позициям украинских сил, но и по гражданской инфраструктуре.

Линия боевого соприкосновения: где еще на фронте продвигаются ВС РФ

По словам Александра Коваленко, военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление", российские войска усилили активность не только на Харьковщине, но и по всей линии соприкосновения, в частности на Покровском и Константиновском направлениях в Донецкой области. Они использовали Пасхальное перемирие, чтобы провести перегруппировку, и достигнув пика своей весенней кампании. На конец мая, по мнению эксперта, ожидается пик штурмовых действий россиян за всю весну 2025 года.

Коваленко утверждает, что север Харьковщины россияне атакуют исключительно с целью, чтобы отвлечь внимание украинского военного командования от наступления России на Луганщине и Донетчине.

"На севере Харьковщины, а также в Сумской, Запорожской и Херсонской областях, действия имеют отвлекающий характер, чтобы сковывать силы обороны Украины и распылять их внимание, силы и средства. Эти направления имеют исключительно тактическое значение для россиян. Зато в Донецкой и Луганской областях цели для них являются оперативно-тактическими", — отметил военный обозреватель в разговоре с Фокусом.

На севере Харьковщины украинские силы успешно контратаковали в районе Глубокое на Липецком направлении. Это очень важное событие, поскольку представляет угрозу российскому плацдарму, который находится к северу от Липцев. Охват Глубокого с юга, востока и запада создает удобный трамплин для продолжения наступательных действий ВСУ.

На Купянском направлении, по данным эксперта, атаки россияне активизировались, но их цель — развить плацдарм на правом берегу реки Оскол в районе Двуречной, что является основным плацдармом в этом районе.

"Россияне стремятся сформировать тактическую ударную группировку, но сил и средств для этого им недостаточно. Уже полгода россияне безуспешно пытаются выполнить эту задачу. У меня возникает серьезными сомнения, что им это удастся в принципе. Без этого плацдарма атаки на левобережную часть Купянска или Купянск-Узловой станут самоубийственной операцией, которая может полностью лишить российскую 6-ю общую военную армию боеспособности, — подытожил эксперт.

Наступление России на Харьковскую область: какая цель

По словам Дмитрия Снегирева, Российская Федерация использует эскалацию военного напряжения на Харьковском направлении, в частности на Купянском и Волчанском как инструмент давления на Украину и Соединенные Штаты. Это давление связано с переговорным процессом в Стамбуле, где Россия пытается достичь для себя территориальные уступки со стороны Украины. Россия на переговорах пытается выставить ультиматум, предлагая ослабление давления на Харьковскую и Сумскую области в обмен на вывод украинских сил с контролируемых территорий Донецкой и, возможно, Запорожской областей. Также Херсонская область может стать предметом политических торгов на переговорах в Стамбуле.

Кроме того, по мнению эксперта, эта эскалация является частью более широкой стратегии России, направленной на создание зоны нестабильности и психологического давления на гражданское население в Украине.

"Обстрелы области, в частности Купянска, синхронизированы с возможными переговорами, что подчеркивает их политическую часть. В то же время украинские силы продолжают сдерживать продвижение врага, демонстрируя эффективность обороны на ключевых направлениях", — подчеркивает эксперт.

Напомним, Силы обороны Украины недавно восстановили позиции возле Липцов. ВС РФ проиграли "битву за свой "Берлин" в Харьковской области.

Также Фокус писал, что российская армия также активизирует боевые действия на южных рубежах. В фокусе — Новопавловское направление, где, по данным аналитиков, зафиксировано продвижение врага.