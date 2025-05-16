РФ під час переговорів погрожувала захопити Харків та Суми, – The Economist

Росіяни на переговорах у Стамбулі погрожували захопити Харківську та Сумську області. Окрім вимог вивести українську армію з чотирьох частково окупованих областей, ворог прямо говорить про бажання захопити ще.

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Про це розповів репортер The Economist Олівер Керролл 16 травня.

"Добре обізнане джерело повідомило мені, що Росія заявила, що погодиться на припинення вогню, тільки якщо Україна піде з чотирьох "анексованих" регіонів, які вона навіть не повністю контролює. Москва також погрожувала захопити ще дві: Харківську та Сумську", — зазначив журналіст.

Ба більше, росіяни прямо говорять, що готові воювати "вічно", про що також розповів Керолл цього дня.

"Ми не хочемо війни, але ми готові воювати рік, два, три", — передав репортер слова голови російської делегації Володимира Мединського під час зустрічі в Стамбулі.

За його словами, Мединський пригадав, як РФ 21 рік воювала зі Швецією, а також запитав: "Як довго готові воювати ви?"

Згодом Керолл прокоментував твіт російської пропагандистки Маргарити Симоньян щодо зустрічі делегацій РФ та України в Туреччині.

"Судячи з допису кремлівського рупора Симонян, у Москві ллються рясні напої. Але мені сказали, що російські переговірники точно говорили про захоплення ще 2, а не 4 областей: вони погрожували анексувати Харківську та Сумську, якщо Україна не відкличе 4 області, на які Росія претендує, але не контролює їх повністю".

Тим часом Симоньян написала, що росіяни говорили про більшу кількість українських земель.

"Поширювалися новини про те, що українці були обурені, коли російські переговірники заявили, що українські солдати повинні залишити чотири нові російські регіони в рамках припинення вогню, на що московська делегація відповіла: "Наступного разу їх буде п'ять". Тепер наш репортер у Стамбулі зміг запитати російську сторону, як це було насправді: "Ми не сказали п'ять. Ми сказали вісім", — написала пропагандистка.

Нагадаємо, у Стамбулі 16 травня добігла кінця перша зустріч між Україною та Росією за три роки повномасштабної війни. Українська сторона спілкувалась з представниками РФ через перекладача.

Також Фокус писав про початок літнього наступу росіян в Харківській області — бої точаться за стратегічно важливі Липці та Куп’янськ-Вузловий. Українські сили оборони стримують натиск, але ворог не припиняє спроб прориву, посилюючи обстріли та тиск на мирне населення.