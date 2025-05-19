"Готовы работать над меморандумом": завершился телефонный разговор Трампа и Путина, детали

Вечером 19 мая состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, который длился более 2 часов. По словам российского лидера, Трамп в разговоре с ним выразил свою позицию относительно прекращения огня.

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О том, что Путин завершил разговор с Трампом и вышел к прессе, сообщило в 19:43 российское пропагандистское информационное агентство ТАСС.

Президент РФ назвал разговор "конструктивным". Российский диктатор заявил, что:

прекращение огня в Украине станет возможным после "достижения соответствующих договоренностей";

Москва и Киев должны найти компромиссы, которые будут устраивать обе стороны;

Кремль готов работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре;

в российско-украинский меморандум могут войти вопросы прекращения огня и принципы урегулирования;

возобновление контактов сторон в Стамбуле в Турции свидетельствует о том, что мирный процесс идет "в целом правильным путем".

Также Путин добавил, что для российской стороны главное — "устранить первопричины кризиса".

Телерадиокомпания CNN со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины сообщала, что перед звонком Владимиру Путину американский лидер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дональд Трамп анонсировал телефонные переговоры 19 мая с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным за два дня до того в своей соцсети Truth Social. Он планировал провести разговор с Путиным в 17:00 по киевскому времени, затем позвонить Зеленскому, а после этого — провести телефонные переговоры с ним и членами Североатлантического альянса (НАТО). Американский президент заявлял, что темой обсуждения станут остановка "кровавой бойни" и торговля.

Комментируя переговоры в Стамбуле во время интервью Fox News 17 мая Дональд Трамп заявлял, что его "утомили" встречи чиновников и он хочет спланировать личную встречу с российским президентом. Также он сказал, что предпочел бы не вводить против РФ новые санкции.