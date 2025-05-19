Телефонна розмова Трампа і Путіна щодо війни в Україні: що відомо

Президент США Дональд Трамп ввечері 19 травня веде телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Фокус розповідає, що відомо про перемовини політиків.

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Про те, що Білий дім підтвердив початок розмови Трампа і Путіна, повідомили о 17:38 журналісти Sky News.

Також журналісти передали заяву Білого дому перед дзвінком про "розчарування" Трампа в російському та українському президентах, однак сам американський лідер висловлював сподівання на "продуктивний день".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс на брифінгу 19 травня заявив, що якщо РФ не бажає долучатися до мирного процесу, Штати "повинні будуть сказати, що це не їхня війна", передає Sky News.

На погляд Венса, Путін "не знає, як вийти з війни".

"Ми розуміємо, що тут виник певний глухий кут. І я думаю, що президент скаже президенту Путіну: "Ви серйозно? Ви серйозно на це налаштовані?", — сказав пресі віцепрезидент США.

Крім того, Джей Ді Венс під час брифінгу в літаку Air Force Two розповів, що Штати завжди пропонували Росії "економічні вигоди" та покращення відносин з рештою світу, однак Кремль не отримає цього, якщо "продовжить вбивати".

"Якщо готовий зупинити кровопролиття — США готові бути партнером заради миру", — зазначив американський віцепрезидент.

Журналісти ТСН із посиланням на власні неназвані джерела повідомляли, що перед дзвінком Путіну Дональд Трамп зателефонував президенту України Володимиру Зеленському, проте подробиці розмови лідерів наразі не відомі.

Розмова Трампа і Путіна: що передувало

Нагадаємо, 15 травня Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін не полетів на переговори в Стамбулі, бо там не було його. Він також висловлював сподівання, що українська та російська делегація зможуть "щось зробити" під час мирних переговорів у Туреччині.

Під час інтерв'ю Fox News 17 травня Трамп обурився Зеленським, коли оцінював хід і результати переговорів у Стамбулі. Він вкотре заявив, що український президент "не має карт" у мирних переговорах, а також сказав, що Путін, на його погляд, "виглядає погано" і "втомився від цього всього". Крім того, він висловив бажання спланувати особисту зустріч з російським диктатором, а на питання щодо запровадження проти РФ нових санкцій у випадку відсутності прогресу в мирному процесі відповів, що волів би цього не робити.