Телефонный разговор Трампа и Путина по войне в Украине: что известно

Президент США Дональд Трамп вечером 19 мая ведет телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Фокус рассказывает, что известно о переговорах политиков.

Related video

О том, что Белый дом подтвердил начало разговора Трампа и Путина, сообщили в 17:38 журналисты Sky News.

Также журналисты передали заявление Белого дома перед звонком о "разочаровании" Трампа в российском и украинском президентах, однако сам американский лидер выражал надежду на "продуктивный день".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на брифинге 19 мая заявил, что если РФ не желает участвовать в мирном процессе, Штаты "должны будут сказать, что это не их война", передает Sky News.

На взгляд Вэнса, Путин "не знает, как выйти из войны".

"Мы понимаем, что здесь возник определенный тупик. И я думаю, что президент скажет президенту Путину: "Вы серьезно? Вы серьезно на это настроены?", — сказал прессе вице-президент США.

Кроме того, Джей Ди Вэнс во время брифинга в самолете Air Force Two рассказал, что Штаты всегда предлагали России "экономические выгоды" и улучшение отношений с остальным миром, однако Кремль не получит этого, если "продолжит убивать".

"Если готов остановить кровопролитие — США готовы быть партнером ради мира", — отметил американский вице-президент.

Журналисты ТСН со ссылкой на собственные неназванные источники сообщали, что перед звонком Путину Дональд Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, однако подробности разговора лидеров пока не известны.

Разговор Трампа и Путина: что предшествовало

Напомним, 15 мая Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин не полетел на переговоры в Стамбуле, потому что там не было его. Он также выражал надежду, что украинская и российская делегация смогут "что-то сделать" во время мирных переговоров в Турции.

Во время интервью Fox News 17 мая Трамп возмутился Зеленским, когда оценивал ход и результаты переговоров в Стамбуле. Он в очередной раз заявил, что украинский президент "не имеет карт" в мирных переговорах, а также сказал, что Путин, на его взгляд, "выглядит плохо" и "устал от этого всего". Кроме того, он выразил желание спланировать личную встречу с российским диктатором, а на вопрос о введении против РФ новых санкций в случае отсутствия прогресса в мирном процессе ответил, что предпочел бы этого не делать.