Разговор Путина и Трампа: говорили о мирных переговорах без дедлайна и торговле с РФ, детали

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп рассказали о деталях их звонка, который состоялся 19 мая и длился два часа. Главной темой было прекращение войны в Украине. Но обсуждалось и возобновление торговли с РФ.

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Разговор Трампа и Путина состоялся после звонка президента США украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Первым об общении высказался Путин.

Разговор Путина и Трампа: что говорят в Кремле

Российский президент заявил, что разговор "был очень содержательным и весьма откровенным и в целом весьма полезным" и он его оценивает "высоко".

Россия якобы готова работать с Украиной над меморандумом "по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций": "Таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей".

Российская и украинская стороны должны найти те компромиссы, которые бы устроили обе стороны. "При этом хочу отметить, что в целом позиция России ясна. Главное для нас — устранить первопричины этого кризиса", — сообщил Путин.

Далее детали разговора с Трампом должны были разъяснить пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков или его помощник Юрий Ушаков.

В итоге слово взял Ушаков и заявил, что вопрос о дедлайне и временных рамках для возможного прекращения огня в Украине не обсуждался.

"Нет, об этом мы не говорили, хотя Трамп, естественно, подчеркивал заинтересованность в скорейшем достижении той или иной договоренности", — сказал Ушаков.

По его словам, Трамп также упоминал готовящийся американскими законодателями проект новых санкций против РФ.

"Трамп упоминал, что в Сенате готов законопроект по поводу новых санкций, но сам он сторонник не санкций, а сторонник достижения тех или иных договоренностей", — сказал Ушаков, отметив, что Трамп хочет встретиться с Путиным, но где и когда – пока неизвестно. Но Трамп сказал президенту РФ, что тот "может звонить ему в любой момент".

Ушаков сообщил, что "в русле откровенного и дружеского обмена мнениями президенты договорились, что будут созваниваться по мере необходимости".

Трамп сказал: "Владимир, ты можешь в любой момент поднять трубку, и я с удовольствием отвечу, с удовольствием с тобой переговорю". Эта концовка тоже характеризует характер разговора, который состоялся между лидерами", — резюмировал Ушаков.

Разговор Путина и Трампа: реакция президента США

Дональд Трамп по своему обыкновению опубликовал пост в своей соцсети Truth Social.

Пост Дональда Трампа Фото: скриншот

Он сообщил, что разговор "прошел очень хорошо", а Россия и Украина немедленно начнут "переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, о прекращении войны".

"Условия для этого будут согласованы двумя сторонами, как это только возможно, потому что они знают детали переговоров, о которых никто другой не будет знать", — написал Трамп. Он уточнил, что тон и дух разговора были "превосходными", потому что если бы это было не так, то он бы об этом написал.

Президент США также заявил, что Россия хочет вести крупномасштабную торговлю с США и он на это согласен, но только после того, как эта "кровавая баня" (bloodbath – ред.) закончится.

"У России есть колоссальная возможность создать огромное количество рабочих мест и богатств. Ее потенциал неограничен. Аналогично, Украина может стать большим бенефициаром в сфере торговли, в процессе восстановления своей страны", — уточнил Трамп.

Он еще раз повторил, что переговоры между Россией и Украиной "начнутся немедленно". И об этом он уже проинформировал президента Украины Владимира Зеленского, президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджию Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Финляндии Александра Стубба, которым он позвонил сразу после Путина.

Реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на брифинге с журналистами, что он дважды говорил с президентом США: до и после звонка Трампа Путину. Ко второму разговору присоединились мировые лидеры, о которых упоминал Трамп.

После разговора с Трампом Зеленский собрал журналистов

"Президент Трамп считает, что важнейшими являются прямые переговоры между Украиной и Россией. Это его позиция, которую он продемонстрировал. Мы долго об этом говорили. Он считает, что российская сторона будет подавать соответствующие сигналы относительно возможного прекращения огня. Я со своей стороны попросил президента Трампа, что если видение российской стороны не будет поддержано украинской стороной, то мы бы хотели это обсудить с США. И чтобы Соединенные Штаты Америки рассматривали такую ​​ситуацию, как нежелание именно российской стороны закончить войну. Поскольку могут быть предложены сложные условия", — сказал Зеленский.

Также Зеленский сообщил, что рассматриваются площадки для встречи между представителями РФ и Украины: это может быть США, Украина, РФ, страны ЕС и Великобритания. Впрочем, встреча может пройти в Турции, Ватикане или Швейцарии.

"Мы сейчас анализируем эти три площадки, ведь все три страны, все три места — хорошие варианты", — сказал Зеленский.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о совместном звонке с европейскими лидерами и Трампом в соцсети Х. Она поблагодарила президента США Трампа за его "неустанные усилия, направленные на установление прекращения огня в Украине".

Пост Урсулы фон дер Ляйен

"Важно, чтобы США продолжали сотрудничество. Мы будем и дальше поддерживать Владимира Зеленского в достижении крепкого мира в Украине", — написала президент Еврокомиссии.

Напомним, комментируя результаты переговоров Украины и России в Стамбуле, 17 мая Дональд Трамп заявил, что считает необходимым планировать личную встречу с Владимиром Путиным, потому что его "утомили" переговоры чиновников. Также американский президент сказал, что считает, что Путин "устал от этого всего".