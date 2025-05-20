Мирний план США щодо України будується на трьох ілюзіях: WP назвала помилки Трампа

Одне з головних упущень президента США полягає в надії, що Володимир Путін хоче миру. Україна обов'язково має бути під російською гегемонією, переконані в Кремлі.

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Мирні плани президента США Дональда Трампа щодо України засновані на трьох ілюзіях. Про це повідомив The Washington Post (WP).

Перша і найпомилковіша ілюзія полягає в тому, що Путін нібито хоче миру. Однак насправді президент РФ налаштований на перемогу і не раз підтвердив це фразою про усунення корінних причин конфлікту.

"Це код його переконання, що Україна не може бути європейською країною, як вона хоче, а зобов'язана залишитися під російською гегемонією", — зазначають автори.

Друга помилка Трампа — віра в те, що Росія буде "золотою жилою" для Сполучених Штатів. Цю ідею він виношує ще з 1980-х років, а російський фінансист Кирило Дмитрієв, який зустрічався зі спецпосланцем Стівеном Віткоффом, лише надав їй нового імпульсу.

Західні економісти, які вивчають Росію, відкидають таке бачення. РФ залишається корумпованою країною з погано керованою економікою, що залежить від експорту енергії та корисних копалин.

Третя помилка полягає в тому, що Україну можна змусити здатися. Фраза Трампа "у вас немає карт" стикається з потужною підтримкою Європи, впевнені журналісти.

Європейці розуміють, що якщо Путін переможе Україну, він змінить контур безпеки на всьому континенті. Докази його амбіцій проявляються в будівництві нових військових баз на кордоні з Фінляндією та країнами Балтії.

Президент США не нав'яже українському колезі Володимиру Зеленському погану угоду, тому що європейські союзники готові чинити опір, упевнені автори WP.

Нагадаємо, Трамп 19 травня розповідав про "червону лінію" щодо переговорів з приводу України. Але він не озвучить її, оскільки це ще більше ускладнить мирний діалог.

Раніше Трамп говорив про складність переговорів із Зеленським і просив кілька тижнів на оцінки мирних зусиль України.