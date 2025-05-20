Мирный план США по Украине строится на трех иллюзиях: WP назвала ошибки Трампа

Одно из главных упущений президента США заключается в надежде, что Владимир Путин хочет мира. Украина обязательно должна быть под российской гегемонией, убеждены в Кремле.

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Мирные планы президента США Дональда Трампа по Украине основаны на трех иллюзиях. Об этом сообщил The Washington Post (WP).

Первая и самая ошибочная иллюзия заключается в том, что Путин якобы хочет мира. Однако на самом деле президент РФ настроен на победу и не раз подтвердил это фразой об устранении коренных причин конфликта.

"Это код его убеждения, что Украина не может быть европейской страной, как она хочет, а обязана остаться под российской гегемонией", — отмечают авторы.

Вторая ошибка Трампа — вера в то, что Россия будет "золотой жилой" для Соединенных Штатов. Данную идею он вынашивает еще с 1980-х годов, а российский финансист Кирилл Дмитриев, встречавшийся со спецпосланником Стивеном Уиткоффом, лишь придал ей новый импульс.

Западные экономисты, изучающие Россию, отвергают такое видение. РФ остается коррумпированной страной с плохо управляемой экономикой, зависящей от экспорта энергии и полезных ископаемых.

Третье заблуждение заключается в том, что Украину можно заставить сдаться. Фраза Трампа "у вас нет карт" сталкивается с мощной поддержкой Европы, уверены журналисты.

Европейцы понимают, что если Путин победит Украину, он изменит контур безопасности на всем континенте. Доказательства его амбиций проявляются в строительстве новых военных баз на границе с Финляндией и странами Балтии.

Президент США не навяжет украинскому коллеге Владимиру Зеленскому плохую сделку, потому что европейские союзники готовы сопротивляться, уверены авторы WP.

Напомним, Трамп 19 мая рассказывал о "красной линии" по переговорам по поводу Украины. Но он не озвучит ее, так как это еще больше усложнит мирный диалог.

Ранее Трамп говорил о сложности переговоров с Зеленским и просил несколько недель на оценки мирных усилий Украины.