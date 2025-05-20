"С ним нелегко иметь дело": Трамп попросил несколько недель, чтобы оценить мирные усилия Зеленского

Киев готов к прекращению огня, хотя иметь дело с президентом Украины Владимиром Зеленским "нелегко".

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Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Украинцы готовы к прекращению огня. Они готовы к мирным переговорам", — отметил Трамп.

В то же время на вопрос журналиста, делает ли Украина достаточно, чтобы достичь мира, Трамп сказал, что ему нужно время, чтобы сделать выводы.

"Я бы лучше сказал вам примерно через две недели, потому что не могу сказать ни "да", ни "нет". Я думаю, Зеленский — сильный парень. И с ним нелегко иметь дело. Но я думаю, что он хочет остановиться", — пояснил Трамп.

Он подчеркнул, что то, что сейчас происходит в Украине — "это очень плохая вещь".

"Я думаю, что он хочет остановиться. Но я мог бы лучше ответить на этот вопрос через две или четыре недели. Я надеюсь, что ответ будет таким, что он хочет решить эту проблему", — подчеркнул Трамп.

Напомним, Трамп не хочет усиливать санкции против РФ и объяснил почему.

Фокус также писал о том, что лидеры ЕС опасаются, что Трамп заключит сделку с Путиным вопреки интересам Украины.