"Неприятно поражены": лидеры ЕС опасаются, что Трамп заключит сделку с Путиным вопреки интересам Украины
Руководители европейских государств, с которыми президент США Дональд Трамп пообщался после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, опасаются, что Трамп может заключить сделку с лидером Кремля, которая будет противоречить интересам Украины.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственный источник.
По его словам, лидеры, участвовавшие в телефонном разговоре, были "неприятно поражены" описанием результатов разговора с Путиным, которые дал сам Трамп.
Отмечается, что американский президент передал содержание разговора:
- президенту Украины Владимиру Зеленскому;
- премьер-министру Великобритании Киру Стармеру;
- президенту Франции Эммануэлю Макрону;
- канцлеру Германии Фридриху Мерцу;
- а также лидерам Италии, Финляндии и президенту Европейской комиссии.
Журналисты подчеркнули, что в ЕС опасаются, что Трамп может заключить сделку с Путиным, которая удовлетворит максималистские требования россиян и будет противоречить интересам Украины.
Как сообщил источник FT, было очевидно, что Трамп "не готов оказывать большее давление" на Путина, чтобы тот серьезно подошел к переговорам.
Кроме того, московский корреспондент Sky News Айвор Беннетт заявил, что Украина и ее союзники будут разочарованы и встревожены результатами телефонного разговора Трампа и Путина.
"Я думаю, что европейские лидеры и Украина будут очень разочарованы тем, что Дональд Трамп, похоже, не оказывает большего давления на Владимира Путина. Они надеялись, что это будет тот момент, когда Трамп выполнит свои угрозы оказать давление и подтолкнет его к прекращению огня", — написал Беннет.
Напомним, 19 мая Дональд Трамп и Владимир Путин провели двухчасовой телефонный разговор.
После разговора с Путиным Трамп заявил, что "переговоры Украины и РФ начнутся немедленно".