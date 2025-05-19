"Переговоры Украины и РФ начнутся немедленно": Трамп сделал заявление после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп оценил свой телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным 19 мая. Он заявил, что беседа прошла "очень хорошо", а переговоры между Украиной и Россией о прекращении огня и завершении войны начнутся "немедленно".

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Американский лидер опубликовал заявление в собственной соцсети Truth Social.

Разговор Трампа и Путина: что говорят в РФ

Президент РФ Владимир Путин после завершения телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом вышел к прессе и заявил, что Кремль готов работать с Киевом над меморандумом о мирном договоре.

По словам российского диктатора, Украина и РФ должны "найти компромиссы", и возобновление контактов сторон в Стамбуле говорит о том, что процесс движется "в целом правильным путем". В то же время Путин добавил, что для прекращения огня на фронте в Украине необходимо "достижение соответствующих договоренностей", а потенциальный меморандум может содержать принципы урегулирования. Кроме того, лидер России заявил, что для Москвы остается главным "устранение первопричины кризиса".

Напомним, комментируя результаты переговоров Украины и России в Стамбуле, 17 мая Дональд Трамп заявил, что считает необходимым планировать личную встречу с Владимиром Путиным, потому что его "устали" переговоры чиновников. Также американский президент сказал, что считает, что Путин "устал от этого всего". Зато лидер США раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и в очередной раз заявил, что тот "не имеет карт".

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