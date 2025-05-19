"Переговори України і РФ почнуться негайно": Трамп зробив заяву після розмови з Путіним

Президент США Дональд Трамп оцінив свою телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним 19 травня. Він заявив, що переговори пройшли "дуже добре", а перемовини між Україною та Росією про припинення вогню та завершення війни розпочнуться "негайно".

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Американський лідер опублікував заяву у власній соцмережі Truth Social.

"Щойно завершив свою двогодинну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Я вважаю, що вона пройшла дуже добре. Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню та, що ще важливіше, припинення війни", — написав президент США.

За словами Дональда Трампа, умови для цього будуть узгоджені між російською та українською сторонами, "як це тільки можливо", оскільки вони знають деталі перемовин, про які не відомо нікому іншому.

Американський президент заявив, що "тон і дух розмови були чудовими", і він згоден з прагненням РФ налагодити зі Штатами масштабну торгівлю після завершення війни.

"Для Росії існує неймовірна можливість створити величезну кількість робочих місць і розбагатіти. Її потенціал безмежний. Так само Україна може бути великим бенефіціаром торгівлі в процесі відбудови своєї країни", — написав Трамп.

Він повторив, що переговори між Кремлем і Києвом почнуться негайно. За словами президента США, про це він одразу після розмови з Володимиром Путіним під час телефонного дзвінка повідомив президента України Володимира Зеленського, президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єр-міністра Італії Джорджію Мелоні, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента Фінляндії Александера Штубба. Також у початку мирних переговорів зацікавлений Ватикан в особі Папи Римського Лева XIV.

"Нехай процес розпочнеться!" — закликав Трамп.

Розмова Трампа і Путіна: що кажуть у РФ

Президент РФ Володимир Путін після завершення телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом вийшов до преси та заявив, що Кремль готовий працювати з Києвом над меморандумом про мирний договір.

За словами російського диктатора, Україна та РФ повинні "знайти компроміси", і відновлення контактів сторін у Стамбулі говорить про те, що процес рухається "в цілому правильним шляхом". Водночас Путін додав, що для припинення вогню на фронті в Україні необхідне "досягнення відповідних домовленостей", а потенційний меморандум може містити принципи врегулювання. Крім того, лідер Росії заявив, що для Москви лишається головним "усунення першопричини кризи".

Нагадаємо, коментуючи результати переговорів України та Росії у Стамбулі, 17 травня Дональд Трамп заявив, що вважає необхідним планувати особисту зустріч із Володимиром Путіним, бо його "втомили" перемовини посадовців. Також американський президент сказав, що вважає, ніби Путін "втомився від цього всього". Натомість лідер США розкритикував президента України Володимира Зеленського та вчергове заявив, що той "не має карт".