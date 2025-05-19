"Неприємно вражені": лідери ЄС побоюються, що Трамп укладе угоду з Путіним всупереч інтересам України

Очільники європейських держав, з якими президент США Дональд Трамп поспілкувався після розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, побоюються, що Трамп може укласти угоду з лідером Кремля, яка суперечитиме інтересам України.

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Про це пише Financial Times з посиланням на власне джерело.

За його словами, лідери, які брали участь у телефонній розмові, були "неприємно вражені" описом результатів розмови з Путіним, які дав сам Трамп.

Зазначається, що американський президент передав зміст розмови:

президенту України Володимиру Зеленському;

прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру;

президенту Франції Еммануелю Макрону;

канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу;

а також лідерам Італії, Фінляндії та президентці Європейської комісії.

Журналісти підкреслили, що у ЄС побоюються, що Трамп може укласти угоду з Путіним, яка задовольнить максималістські вимоги росіян і суперечитиме інтересам України.

Як повідомило джерело FT, було очевидно, що Трамп "не готовий чинити більший тиск" на Путіна, щоб той серйозно підійшов до переговорів.

Крім того, московський кореспондент Sky News Айвор Беннетт заявив, що Україна та її союзники будуть розчаровані й стривожені результатами телефонної розмови Трампа і Путіна.

"Я думаю, що європейські лідери і Україна будуть дуже розчаровані тим, що Дональд Трамп, схоже, не чинить більшого тиску на Володимира Путіна. Вони сподівалися, що це буде той момент, коли Трамп виконає свої погрози чинити тиск і підштовхне його до припинення вогню", — написав Беннет.

Нагадаємо, 19 травня Дональд Трамп та Володимир Путін провели двогодинну телефонну розмову.

Після розмови з Путіним Трамп заявив, що "переговори України і РФ почнуться негайно".