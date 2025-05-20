"З ним нелегко мати справу": Трамп попросив кілька тижнів, щоб оцінити мирні зусилля Зеленського

Київ готовий до припинення вогню, хоча мати справу з президентом України Володимиром Зеленським "нелегко".

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Про це заявив президент США Дональд Трамп.

"Українці готові до припинення вогню. Вони готові до мирних переговорів", — зазначив Трамп.

Водночас на питання журналіста, чи робить Україна достатньо, щоб досягти миру, Трамп сказав, що йому потрібен час, щоб зробити висновки.

"Я б краще сказав вам приблизно через два тижні, бо не можу сказати ні "так", ні "ні". Я думаю, Зеленський — сильний хлопець. І з ним нелегко мати справу. Але я думаю, що він хоче зупинитися", — пояснив Трамп.

Він підкреслив, що те, що наразі відбувається в Україні — "це дуже погана річ".

"Я думаю, що він хоче зупинитися. Але я міг би краще відповісти на це питання через два чи чотири тижні. Я сподіваюся, що відповідь буде такою, що він хоче розв'язати цю проблему", — наголосив Трамп.

Нагадаємо, Трамп не хоче посилювати санкції проти РФ та пояснив чому.

Фокус також писав про те, що лідери ЄС побоюються, що Трамп укладе угоду з Путіним всупереч інтересам України.