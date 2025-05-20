"Задіяні великі его": Трамп не хоче посилювати санкції проти РФ та пояснив чому

Президент США Дональд Трамп заявив, що не посилюватиме санкції проти Росії, оскільки, на його думку, є шанс на прогрес в мирних перемовинах.

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Про це заявив сам Трамп, пише CNN.

"Я думаю, що є шанс щось зробити. І якщо ви це зробите (запровадите санкції проти Росії, — ред.), ви також можете зробити набагато гірше. Але може настати час, коли це станеться", — сказав Трамп.

Він пояснив журналістам, що під час розмови з Путіним запитав у нього, коли він планує припинити кровопролиття в Україні:

"Я сказав: "Коли ми закінчимо це кровопролиття, цю криваву баню?". Це кривава баня, і я вірю, що він хоче її припинити", — зазначив Трамп, не пояснивши, що на це відповів президент РФ.

За словами Трампа, якби він вважав, що не може допомогти, то відійшов би від переговорів.

"Кажу вам, задіяні великі его, але я думаю, що щось станеться. А якщо цього не станеться, я просто відступлю, а їм доведеться продовжувати", — наголосив президент США.

Нагадаємо, 19 травня Дональд Трамп та Володимир Путін провели двогодинну телефонну розмову.

Фокус також писав про те, що лідери ЄС побоюються, що Трамп укладе угоду з Путіним всупереч інтересам України.