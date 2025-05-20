"Задействованы большие эго": Трамп не хочет усиливать санкции против РФ и объяснил почему

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет усиливать санкции против России, поскольку, по его мнению, есть шанс на прогресс в мирных переговорах.

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Об этом заявил сам Трамп, пишет CNN.

"Я думаю, что есть шанс что-то сделать. И если вы это сделаете (введете санкции против России, — ред.), вы также можете сделать гораздо хуже. Но может наступить время, когда это произойдет", — сказал Трамп.

Он объяснил журналистам, что во время разговора с Путиным спросил у него, когда он планирует прекратить кровопролитие в Украине:

"Я сказал: "Когда мы закончим это кровопролитие, эту кровавую баню?". Это кровавая баня, и я верю, что он хочет ее прекратить", — отметил Трамп, не пояснив, что на это ответил президент РФ.

По словам Трампа, если бы он считал, что не может помочь, то отошел бы от переговоров.

"Говорю вам, задействованы большие эго, но я думаю, что что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, а им придется продолжать", — подчеркнул президент США.

Напомним, 19 мая Дональд Трамп и Владимир Путин провели двухчасовой телефонный разговор.

Фокус также писал о том, что лидеры ЕС опасаются, что Трамп заключит сделку с Путиным вопреки интересам Украины.