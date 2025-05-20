"Это не моя война": Трамп сказал о "красной линии" в переговорах с РФ и Украиной (видео)

Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет "красную линию", переступив которую, Штаты перестанут продвигать РФ и Украину к миру. Американский лидер сказал об этом, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома 19 мая.

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Об этом пишет Sky News.

Одна из журналисток спросила, имеет ли Дональд Трамп условную красную линию, после которой Штаты могут отказаться от урегулирования российско-украинской войны.

"Да, это есть в моей голове, но это не то, что я собираюсь объявлять... Потому что это наша работа. Это не моя война. Я имею в виду, мы ввязались в то, во что не должны были ввязываться. Так что я думаю, что да, я бы сказал, что у меня есть определенная линия. Но я не хочу говорить, что это за линия. Потому что, по моему мнению, это еще больше усложнит переговоры", — заявил Трамп.

Разговор Трампа и Путина

19 мая российский и американский президенты провели двухчасовой телефонный разговор.

Путин после этого заявил, что разговор "был очень содержательным и весьма откровенным и в целом весьма полезным" и он его оценивает "высоко".

Тем временем Трамп сказал, что верит в то, что президент РФ хочет завершить войну.

"Вся моя жизнь — это сделки, одна большая сделка. И если бы я думал, что президент Путин не хочет покончить с этим, я даже не говорил бы об этом, я бы просто ушел", — отметил президент Штатов.

После разговора с Путиным Трамп объявил, что Россия и Украина "немедленно" начнут переговоры о мире.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на брифинге с журналистами, что он дважды говорил с американским коллегой: до и после звонка Трампа Путину. Ко второму разговору также присоединились мировые лидеры.

Напомним, Дональд Трамп попросил несколько недель, чтобы оценить мирные усилия Владимира Зеленского.

Также Фокус писал о подробностях телефонного разговора Зеленского с Трампом. Украинский президент отметил, что во время мирных переговоров Киев никогда не согласится на вывод войск с собственной территории.