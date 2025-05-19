"Украина не выведет войска с собственной территории": Зеленский раскрыл детали звонка Трампа (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский поделился подробностями своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что во время мирных переговоров Киев никогда не согласится на вывод войск с собственной территории, и поэтому он просил американского коллегу рассматривать невыполнимые ультиматумы Москвы как нежелание россиян завершать войну.

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Об этом глава государства сказал на брифинге 19 мая по итогам разговора с Трампом, который транслировало "Суспільне".

Зеленский ответил на вопрос о претензиях РФ на несколько областей Украины. На видео с 10:30.

"Вопрос в том, на что может Украина себе позволить пойти, и на что не может. Выводить наши войска с наших территорий никто не будет. Это конституционная обязанность моя, это обязанность наших военных — защищать суверенитет и территориальную целостность Украины. Никаких ультиматумов, и никто сдавать свою землю, свои территории, своих людей, свои дома не будет", — сказал президент.

Он добавил, что если Кремль ставит условия о выводе украинских войск с украинской земли, "значит они не хотят, чтобы было прекращение огня, и не хотят, чтобы война закончилась", потому что они точно знают, что Украина не может на это согласиться.

"Я попросил президента Трампа: если видение российской стороны не будет поддержано украинской стороной, мы бы хотели иметь возможность об этом поговорить, чтобы США имели возможность рассматривать это как нежелание именно российской стороны закончить войну, потому что какие-то те или иные сложные условия могут быть предложены", — рассказал Зеленский.

Один из журналистов попросил прокомментировать слова президента РФ Владимира Путина о готовности работать над меморандумом о будущем мирном соглашении.

"Если российская сторона предложит меморандум, мы с нашей стороны, получив их предложение, сможем сформулировать свое видение", — ответил Зеленский.

Во время первого звонка Трампа до его разговора с Путиным, по словам Зеленского, они обсуждали прекращение огня и другие насущные вопросы, которые поднимались на переговорах в Стамбуле.

Кроме того, по словам украинского президента, сейчас он обсудил с американским коллегой возможность введения серьезных санкций против РФ.

Зеленский также отметил, что говорил с Трампом о возможности еще одной встречи на высоком уровне всех команд — США, Украины, России и стран Европы — для дальнейших шагов в мирном процессе. Местом такой встречи могут стать Турция, Ватикан или Швейцария.

Разговор Трампа и Путина: что известно

Телефонные разговоры президентов США, Украины и РФ состоялись вечером 19 мая. Перед разговором с Путиным по войне в Украине Трамп позвонил Зеленскому, и также он говорил с украинским и западными лидерами после звонка российскому президенту.

Президент РФ Владимир Путин после завершения телефонного разговора с Дональдом Трампом, который длился более 2 часов, вышел к прессе и сказал, что Кремль готов работать над меморандумом о будущем мирном договоре с Киевом, и в него могут войти вопросы прекращения огня и принципы урегулирования. В то же время российский диктатор заявил, что главной задачей для Москвы является "устранение первопричины кризиса". Он также сказал, что Украина и РФ должны пойти на компромиссы, которые устроят обе страны.

Трамп после разговора с Путиным заявил в собственной соцсети Truth Social, что переговоры Украины и РФ о прекращении огня "начнутся немедленно". Также он поддержал желание России наладить масштабную торговлю с США после завершения войны и отметил, что и Украина может стать большим бенефициаром торговли, когда начнет процесс восстановления своих территорий.