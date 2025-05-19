Території — не редфлег: Зеркаль назвала "червоні лінії" України на переговорах з РФ (відео)

Надзвичайна і повноважна посолка Лана Зеркаль висловилась щодо умов переговорів з Російською Федерацією, на які може погодитись Україна задля завершення війни. Дипломатка пояснила, що втрату територій Україна не визнає ніколи, але назвала інші речі, які є "редфлегс". На її думку, ідеться про збереження "армії, мови, віри" — "кармічного трюку для Зеленського".

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Слова Зеркаль пролунали під час інтерв'ю "Радіо Свобода".

Переговори з РФ - Лана Зеркаль про "армію, мову, віру" див. з 29:45

Розмова Зеркаль з "Радіо Свобода" відбулась 16 травня, у день зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі. Журналістка поцікавилась, чи може Україна, якщо буде шанс завершити війну, відмовитись від територій чи визнати окуповані території. Найперше Зеркаль зауважила, що президент РФ Володимира Путіна насправді "прикривається територіями заради продовження війни". На її думку, Кремль зробив окупацію все нових територій своєю стратегією виживання і тепер просто не може спинитись. З іншого боку, як сказала Зеркаль, Red flag України — не території, а збереження державності.

"Що стосується України, то я не думаю, що у нас так стоїть питання: територія — це наш Red flag. Я дійсно думаю, що для нас Red flags існують в розумінні збереження державності", — сказала вона.

Після цього дипломатка пояснила, що збереження державності пов'язане із захистом від російської мови та російської церкви, та збереження армії. Журналістка у відповідь озвучила лозунг суперника Зеленського на виборах 2019 року Петра Порошенка — "армія, мова, віра". Зеркаль назвала це "кармою".

"Це і є три наші ключові фактори й Red lines. Це кармічний трюк, який доля робить зараз Зеленському", — підсумувала дипломатка, при цьому наголосивши, що Україна ніколи юридично не визнає окупацію територій.

Переговори з РФ — деталі

Зазначимо, 16 травня у Стамбулі відбулись переговори з РФ щодо завершення війни. За підсумками зустрічі виступи помічник президента РФ Володимир Пєсков. Посадовець заявив, що відбудеться обмін "1000 на 1000", сторони обміняються умови припинення вогню. Також він висловив задоволення ходом переговорів. Тим часом медіа навели кілька його заяв під час та після переговорів. Мединський натякнув, що РФ готова воювати 20 років і зробить все, щоб відібрати землю, яку вважає своєю. При цьому він цитував фейкові вислови Отто фон Бісмарка та Наполеона.

Тим часом агентство Bloomberg оприлюднило вимоги РФ на переговорах. Як з'ясувалось, Кремль висунув традиційні вимоги: офіційне визнання окупації, вихід з Запорізької та Херсонської областей, а також відмова від сильної армії та західної зброї. Також з'явилась нова вимога — відмова від репарацій, ідеться у статті.

Нагадуємо, 19 травня під час зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом Зеленський передав певний меседж главі Білого дому Дональду Трампу.