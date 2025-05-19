Зустріч Зеленського з Ді Венсом: що президент передав Трампу перед дзвінком Путіну

Невдовзі після зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, Володимир Зеленський направив Дональду Трампу листа з новими пропозиціями щодо співпраці. Яку нову тактику для співпраці з Білим домом обрала Банкова, з’ясовував Фокус.

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Після інавгураційної меси Папи Римського Лева XIV у Ватикані в неділю, 18 травня Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та держсекретарем Марко Рубіо. За підсумками закритих перемовин голова української держави написав в Telegram про те, що предметом діалогу був нещодавній переговорно-дипломатичний марафон у Стамбулі. Зеленський також наголосив, що офіційний Київ готовий до "справжньої дипломатії" та закликав до "якнайшвидшого повного й безумовного припинення вогню".

"Торкнулися також питання необхідності санкцій проти Росії, двосторонньої торгівлі, оборонної співпраці, ситуації на полі бою та майбутнього обміну полоненими. Акцентував на необхідності подальшого тиску на Росію, доки вона не буде готова зупинити війну. І, звісно, ми обговорили наші спільні кроки задля досягнення справедливого та стійкого миру", — розповів про римську зустріч з Венсом та Рубіо Зеленський, назвавши її в цілому "хорошою". При цьому, як згодом повідомили в Офісі президента (ОП), Зеленський надіслав Трампу листа "з новими пропозиціями щодо співпраці в оборонно-промисловій і торговельній сферах".

В той же час Джей Ді Венс за підсумками зустрічі з українським лідером заявив про спільну мету обох країн. "Україна і США мають спільну мету — покласти край непотрібному кровопролиттю в Україні", — написав віцепрезидент США у мережі Х.

Яка нова тактика України у відносинах з США

Достатньо позитивним пазлом в загальному мирно-перемовному кейсі вважає зустріч Зеленського з віцепрезидентом США та держсекретарем Рубіо у Римі політолог Юрій Богданов. "Станом на сьогодні і Україна, і Європа, враховуючи психотип Трампа, проводять зі США найкращу тактику і стратегію, яка тільки можлива. З одного боку, ми намагаємось підкреслювати жирним шрифтом свої червоні лінії, а з іншого — заграємо з Трампом, говорячи його мовою. Це така собі комбінація "пряників" і жорсткої позиції. І в цьому сенсі Зеленський під час зустрічі з Венсом та Рубіо у Римі дотримувався формули: обіцяти все і не поступатися ні в чому. Я вважаю, що загалом в поточній ситуації у нас не має особливого вибору, є лише варіації: Трамп або шкодить нам, або особливо не шкодить. Другий варіант вже є достатньо великим бонусом", — зауважує експерт у розмові з Фокусом.

Між тим, на переконання політолога, наразі Київ має робити усе для того, аби адміністрація Трампа посилила тиск на російську сторону. "З урахуванням зменшення економічних спроможностей РФ і здатностей надалі вести війну, наша задача полягає в тому, щоб не давати Трампу серйозних приводів для обурення Україною, а відтак не лишити вибору, окрім як застосувати до Путіна те, що він обіцяв – мир через силу. Іншого методу примусити Путіна до реальних перемовин просто не існує в природі. Кремль все одно лише імітуватиме переговори, але санкції пришвидшать неминучу політичну кризу в Росії. Про антиросійські санкції останнім часом все частіше говорять Рубіо, Келлог та інші представники трампівської команди. Тому наразі лише сам Трамп, а також його радник та друг Віткофф мають відносно Путіна певні ілюзії. Але на мою думку, невдовзі їх чекає розчарування", — підкреслює експерт.

Юрій Богданов прогнозує, що "процеси примусу Трампа до адекватності" займуть кілька тижнів. "Так, це не настільки швидко, як нам би того хотілося, але раніше навряд чи вийде. І тут вкрай важливо, щоб санкції вводилися паралельно європейцями та американцями, оскільки тоді кумулятивний ефект буде набагато більший. А якщо ж Європа введе санкції превентивно, Трамп може психанути і ми повернемося в точку нуль, що не врятує зрештою Путіна, але значно затягне процес", — підсумовує експерт.

Який мирний план просуватиме надалі Дональд Трамп

В той же час політолог Володимир Фесенко, аналізуючи зустріч Зеленського з американським владним тандемом в обличчі Ді Венса та Рубіо, закликає не оцінювати українсько-американські комунікації під призмою емоцій. Зокрема, у розмові з Фокусом експерт констатував: "Так сталося, що у нас звикли кидатися в крайнощі: або після Овального кабінету ми кричимо, що все пропало, або, коли американці щось не те скажуть, наполягаємо на припиненні трампоцентричної політики. Це неправильні крайнощі, в парадигмі яких також не варто оцінювати Трампа або як друга України, або як ворога, який тільки про те й мріє, як міцніше здружитися з Путіним. Насправді між США та Росією є досить серйозні протиріччя, бо інакше вони б вже давно про все домовилися б. Тому, зокрема зустріч Зеленського з американським віцепрезидентом та держсекретарем у Римі не варто оцінювати в радикально-емоційних вимірах. Українці вже встигли навішати на Венса певні ярлики, але маємо будувати з ним зважені, конструктивні стосунки, тому що це дійсно важливо".

Експерт прогнозує, що незабаром Сполучені Штати усіляко намагатимуться зламати патову ситуацію в переговорах та прискорити процес задля виходу на компромісний варіант. Скоріше за все, вважає політолог, Білий дім просуватиме не мир на російських умовах, а свій мирний план, більш відомий як "22 пункти Келлога". І хоча Financial Times пише, що росіяни відкинули цей план, Володимир Фесенко вважає, що Трамп особисто його проштовхуватиме у безпосередніх контактах з Путіним.

Натомість росіяни, констатує політолог, затягуватимуть мирні переговори, "бо РФ навпаки планує посилювати війну".

"Хай там як, але Дональд Трамп з часом може посилити антиросійські обмежувальні заходи, але не введе так звані пекельні санкції відносно РФ. З іншого боку, Трамп не піде на те, щоб домовлятися з Путіним на його умовах. У Москві це чудово розуміють, тому стратегія Росії полягає в тому, щоб переключити Трампа з питань війни в Україні на питання торгівлі і питання економічної співпраці загалом. З урахуванням поточного моменту, лист Зеленського Трампу є доречним тактичним кроком. Втім, якщо говорити про стосунки США і РФ, то все ж таки Трамп, гадаю, підштовхуватиме Путіна до того, щоб спочатку домовитися про мир, а тоді вже говорити про торгівлю", — резюмує Володимир Фесенко.

В умовах, що склалися, переконаний політолог, Україна, прагнучи припинення вогню, буде підлаштовуватись під американську позицію, намагаючись завдяки США тиснути на Росію. При цьому одночасно, акцентує експерт, Київ, враховуючи підготовку росіян до літнього наступу, повинен максимально активізувати різнорівневі переговори з американцями про відновлення Сполученими Штатами військової підтримки ЗСУ.