Макрон, Туск і Стармер: до Києва прибула "коаліція рішучих", опубліковано перші кадри (відео)
Представники так званої коаліції рішучих ("coalition of the willing") приїхали до Києва 10 травня. Зранку європейських політиків, серед яких було помічено президента Франції Емманюеля Макрона, польського прем'єра Дональда Туска і британця Кір Стармера, зустрічали глава українського МЗС Андрій Сибіга та керівник ОП Андрій Єрмак.
Перші кадри, зняті під час прибуття закордонних політиків в Україну опублікувало ТСН.
Напередодні, 9 травня президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч, водночас про те, в якому форматі вона має відбутися, не повідомлялося.
У зв'язку із заходом у Києві попередили про обмеження дорожнього руху — викликано це було "проведенням урочистих і пам'ятних заходів".
"Коаліція рішучих": завдання групи
Представники неформальної групи, яку було організовано на початку поточного року і яку очолює Франція та Велика Британія, заявляють про роботу над планом виряджання місії в Україну для гарантії майбутнього "припинення вогню".
Ця неформальна організація стурбована тим, що Сполучені Штати більше не являють собою "стіну підтримки" України в протистоянні повномасштабному російському вторгненню. За словами президента Зеленського, потрібна коаліція, яка гарантуватиме безпеку в рамках спільного бачення.
Нагадаємо, що канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив про швидке 30-денне перемир'я в Україні.
Також повідомлялося, що, за даними Reuters, США і Європа готуються запропонувати зупинку вогню в Україні щонайменше на 30 днів.