Макрон, Туск і Стармер: до Києва прибула "коаліція рішучих", опубліковано перші кадри (відео)

Представники так званої коаліції рішучих ("coalition of the willing") приїхали до Києва 10 травня. Зранку європейських політиків, серед яких було помічено президента Франції Емманюеля Макрона, польського прем'єра Дональда Туска і британця Кір Стармера, зустрічали глава українського МЗС Андрій Сибіга та керівник ОП Андрій Єрмак.