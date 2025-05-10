Макрон, Туск и Стармер: в Киев прибыла "коалиция решительных", опубликованы первые кадры (видео)
Представители так называемой коалиции решительных (“coalition of the willing”) приехали в Киев 10 мая. Утром европейских политиков, среди которых был замечен президент Франции Эмманюэль Макрон и польский премьер Дональд Туск и британский Кир Стармер, встречали глава украинского МИД Андрей Сибига и руководитель ОП Андрей Ермак.
Первые кадры, снятые во время прибытия зарубежных политиков в Украину опубликовало ТСН.
Накануне, 9 мая президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу, вместе с тем о том, в каком формате она должна состояться, не сообщалось.
В связи с мероприятием в Киеве предупредили об ограничении дорожного движения — вызвано это было “проведением торжественных и памятных мероприятий".
“Коалиция решительных”: задачи группы
Представители неформальной группы, которая была организована в начале текущего года и которую возглавляет Франция и Великобритания, заявляет о работе над планом отправки миссии в Украину для гарантии будущего "прекращения огня".
Эта неформальная организация обеспокоена тем, что Соединенные Штаты больше не представляют собой “стену поддержки” Украины в противостоянии полномасштабному российскому вторжению. По словам президента Зеленского, нужна коалиция, гарантирующая безопасность в рамках общего видения.
Напомним, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о скором 30-дневном перемирии в Украине.
Также сообщалось, что, по данным Reuters, США и Европа готовятся предложить остановку огня в Украине по меньшей мере на 30 дней.