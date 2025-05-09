Ближайшие два дня: Мерц заявил о скором 30-дневном перемирии в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц уверен, что прекращение огня в Украине на 30 дней можно добиться уже в предстоящие выходные.

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Его заявление цитирует немецкий таблоид Bild.

"У меня есть большая надежда, что в эти выходные будет достигнута договоренность о перемирии в Украине. Теперь мяч на стороне Москвы", — кратко отметил он сегодня в Брюсселе.

Поводом для дипломатических усилий стала "трехдневная пауза" со стороны России, объявленная ее президентом Владимиром Путиным из-за празднования 80-детия дня победы. Киев не согласился с такой формой перемирия: как и в Вашингтоне, он требует 30-дневного прекращения огня, уточняет издание.

Данный подход поддержали Великобритания, Франция и Польша. Теперь РФ, по его мнению, обязана согласиться на прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров.

"Мы подготовили совместное коммюнике, которое в основном совпадает с американским предложением. Теперь мяч на стороне Москвы", — заметил канцлер.

Перемирие в Украине на 30 дней: на Банковой выражают скептицизм

Отметим, что на пресс-конференции с главой Евросовета Антониу Коштой немецкий чиновник заявлял о начале "серьезных переговоров" по завершению войны в Украине.

Несмотря на заявления Мерца, в окружении президента Украины Владимира Зеленского выражают скептицизм.

"Пока мы не увидели готовности Путина согласиться на 30-дневное прекращение огня", — рассказал Bild украинский дипломат.

Украинская сторона также отмечает, что Путин до сих пор нарушал все договоренности.

"Почему в этот раз должно быть иначе?" — спросил правительственный источник.

Напомним, президент США Дональд Трамп был готов привлечь Китай для помощи в установлении мира между Украиной и Россией.