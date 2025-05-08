"Перемирие" ко Дню Победы: ВСУ получили приказ открывать огонь только в ответ, — СМИ

В течение объявленного президентом РФ Владимиром Путиным "перемирия" к 9 мая украинские военные на Покровском направлении в Донецкой области получили от командования распоряжение стрелять только в ответ, если россияне нарушат режим прекращения огня.

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Об этом военные одной из бригад, воюющей возле Покровска, сообщили 8 мая в комментарии "Суспільному".

Журналисты отмечают, что такое распоряжение украинские военнослужащие получали и во время "пасхального перемирия", которое по словам Путина должно было длиться с 18:00 19 апреля до полуночи с 20 на 21 апреля.

Военнослужащие бригады также рассказали, что в их операционной зоне на Покровском направлении с полуночи 8 мая произошло более 10 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов, в частности обстрелы артиллерией и сбросы с беспилотных летательных аппаратов.

О таком же приказе открывать огонь только в ответ рассказали журналистам в двух подразделениях Сил обороны в Херсонской области. В одной из бригад, воюющей на Херсонском направлении, отметили, что с полуночи 8 мая их полоса подвергается атакам вражеских FPV-дронов, но ударов артиллерии пока не было. В другом подразделении рассказали, что с начала "перемирия" на юге не прекращались позиционные бои и оккупанты до сих пор запускают дроны и бьют артиллерией.

"Противник нарушает режимы прекращения огня, который сам объявил, на Херсонщине. Мы работаем в ответ", — отметили украинские бойцы.

"Перемирие" к 9 мая: ВС РФ нарушают режим тишины

Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие ко Дню победы 28 апреля. Он заявил, что российская сторона прекратит боевые действия с полуночи 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

Военный обозреватель Богдан Мирошников в ночь на 8 мая сообщил, что объявленное Путиным трехдневное перемирие не работает. Он рассказал, что оккупанты ударили реактивными системами залпового огня по прифронтовым районам и линиям боевого соприкосновения несколько раз уже в течение первых семи минут суток.

Также ночью 8 мая россияне нанесли удар по жилой девятиэтажке в Донецкой области и запускали управляемые авиационные бомбы по территории Сумской области.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко отмечал, что РФ не соблюдает "перемирие" к 9 мая, которое сама же и объявила, и бои на фронте и обстрелы украинских населенных пунктов продолжаются.