Перемир'я на 9 травня: нащо Путіну триденна "тиша" та як він цим скористається

Пропозиція Путіна щодо тимчасового припинення вогню з 8 по 11 травня викликала хвилю скепсису серед українських і західних експертів. Попри офіційні заяви Москви про бажання "тиші", опитані Фокусом аналітики вбачають у цьому суто тактичний хід: спробу зміцнити позиції на фронті й вкотре перекласти відповідальність за продовження війни на Україну.

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Президент Росії Володимир Путін запропонував тимчасове перемир’я з 8 по 11 травня 2025 року.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "ініціатива щодо тимчасового перемир’я на святкові дні залишається актуальною". Водночас він поскаржився на відсутність "сигналів" з боку України щодо готовності підтримати таке перемир’я на 9 травня, традиційний для Росії день мілітаристських урочистостей. Київ, за його словами, "демонструє підхід, спрямований на продовження війни".

Пєсков також повідомив, що Путін дав "усі необхідні вказівки" командуванню окупаційної армії щодо дотримання перемир’я. Проте Кремль попередив: у разі атак з боку ЗСУ в День Перемоги Росія відповість "адекватно". Тим часом російське військове командування формально зобов’язалося припинити вогонь у цей період.

Президент України Володимир Зеленський нагадав, чого варті російські обіцянки миру: під час так званого "великоднього перемир’я" з 19 по 21 квітня 2025 року окупанти здійснили понад сто штурмів українських позицій.

Своєю чергою, британські ЗМІ зазначають: завершення війни проти України може дозволити Кремлю перекинути ресурси на тиск проти інших країн Європи, тоді як вступ України до НАТО й надалі виглядає як віддалена перспектива.

Чи буде Росія та Україна дотримуватись перемир'я на 9 травня

За словами політичного експерта Олексія Голубоцького, Україна поки не відреагувала на пропозицію щодо перемир’я — і, судячи з риторики, не має наміру цього робити. Він наголошує: Москва оголосила "тишу" в односторонньому порядку, без жодних переговорів із Києвом.

Голубоцький також звернув увагу на слова Дональда Трампа, які, на його думку, свідчать про позитивне ставлення президента США до ідеї перемир’я. Трамп не висловився проти й навіть зазначив, що припинення вогню має бути довшим, ніж було під час провального "великодньому перемир'ю".

Експерт не виключає, що Вашингтон може спробувати переконати Київ погодитися на коротке припинення вогню — щонайменше на три дні. Утім, на його думку, для України такий сценарій радше невигідний:

"Фактично це створює враження, що ми погоджуємося на символічну паузу, яка нічого стратегічно не вирішує — лише грає на руку агресору", — каже Фокусу політичний експерт.

Політолог Олег Постернак окреслив три ключові фактори, які можуть вплинути на ситуацію з перемир’ям.

Перший — присутність високопоставлених гостей у Москві, зокрема делегації з Китаю. За словами експерта, Київ намагається уникати загострення з Пекіном, оскільки Китай залишається одним із небагатьох глобальних гравців, здатних впливати на позицію Росії й потенційно відігравати роль у мирному врегулюванні.

Другий чинник — ймовірна поява американських представників на параді 9 травня.

"Є чутки, що на заході можуть бути присутні представники уряду США. Хоч це й виглядає малоймовірно, від нинішньої американської адміністрації можна чекати будь-чого", — зазначив Постернак у розмові з Фокусом.

Третій — тональність діалогу між Києвом і Вашингтоном. Відмова України від перемир’я, на думку експерта, може стати репутаційним викликом на фоні окремих дипломатичних успіхів у відносинах зі США. Постернак попереджає: цим неодмінно скористається Путін.

"У присутності почесних гостей на Червоній площі він першим ділом скаже: бачите, саме Україна не хоче миру. Це стане ідеальним приводом для кремлівської пропаганди", — каже політолог.

У тому що сторони будуть дотримуватись перемир’я, сумнівається і політолог Ігор Рейтерович. Це пов’язано з тим, що Україна не давала своєї згоди на припинення вогню. Експерт висловив скептицизм щодо доцільності цього перемир’я і він переконаний, що Росія порушуватиме перемир’я.

"Я переконаний, що до і під час вони все одно будуть йти на порушення, провокувати, маніпулювати і намагатися апріорі зробити Україну винною", — каже Фокусу Рейтерович.

Травневе перемир'я: нащо це Путіну

Політичний експерт Олексій Голубоцький вважає, що головна мета Путіна — провести парад 9 травня без ексцесів, у "спокійній і урочистій" атмосфері. На це, зокрема, вказує концентрація сил ППО в столиці РФ.

"У Москву стягнули ледве не половину всієї системи протиповітряної оборони країни. Бити по ній уже практично немає сенсу — її перетворили на фортецю", — зазначив він.

Також за словами Голубоцького, ідея "травневого перемир’я" для Росії — це спроба виграти час і створити ілюзію конструктивності. Кремль сподівається нав’язати Україні й Заходу переговори на максимально вигідних для себе умовах.

"Усі чудово розуміють: це найзручніша ситуація для Путіна. А те, що зараз Трамп нібито "вибив" із України та Європи — посилаючись на умовний план Келлера — жодним чином не гарантує тривалого миру ні для України, ні для світу", — підсумував експерт.

Ігор Рейтерович також погоджується, що основною метою перемир’я є бажання Путіна спокійно провести парад. Політолог зазначив, що Путін також "намагається таким чином себе подати як певного миротворця" і звинуватить Україну в порушеннях перемир’я. Він додав, що це сигнал Трампу: "Дивіться, я ще не настільки поганий, як про мене думають, я в тому числі намагаюся робити якісь там правильні речі".

На думку Олега Постернака, травневе перемир’я створює військові ризики для українського війська, зокрема Росія може його використати, щоб зміцнити позиції на фронті.

"З військово-стратегічного погляду перемир’я для України є критично серйозно важливим фактором, оскільки "великоднє перемир’я" показало, що росіяни використовують певну тишу на локальних ділянках фронту для того, щоб зайняти сіру зону, облаштувати свої позиції і створити майданчик для подальшого розгортання наступальних дій", — каже політолог.

Нагадаємо, що 7 травня спецпосланник Дональда Трампа Кіт Келлог визнав, що йдеться про фактичне замороження війни. Він пояснив, що може бути створена демілітаризована зона шириною у 30 кілометрів.

Також Фокус розбирав цілі та наслідки наймасштабнішої атаки українських дронів на Росію в ніч на 7 травня.