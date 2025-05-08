Перемирие на 9 мая: зачем Путину трехдневная "тишина" и как он этим воспользуется

Предложение Путина о временном прекращении огня с 8 по 11 мая вызвало волну скепсиса среди украинских и западных экспертов. Несмотря на официальные заявления Москвы о желании "тишины", опрошенные Фокусом аналитики видят в этом чисто тактический ход: попытку укрепить позиции на фронте и в очередной раз переложить ответственность за продолжение войны на Украину.

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Президент России Владимир Путин предложил временное перемирие с 8 по 11 мая 2025 года.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что "инициатива о временном перемирии на праздничные дни остается актуальной". В то же время он пожаловался на отсутствие "сигналов" со стороны Украины о готовности поддержать такое перемирие на 9 мая, традиционный для России день милитаристских торжеств. Киев, по его словам, "демонстрирует подход, направленный на продолжение войны".

Песков также сообщил, что Путин дал "все необходимые указания" командованию оккупационной армии по соблюдению перемирия. Однако Кремль предупредил: в случае атак со стороны ВСУ в День Победы Россия ответит "адекватно". Между тем российское военное командование формально обязалось прекратить огонь в этот период.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, чего стоят российские обещания мира: во время так называемого "пасхального перемирия" с 19 по 21 апреля 2025 года оккупанты совершили более ста штурмов украинских позиций.

В свою очередь, британские СМИ отмечают: завершение войны против Украины может позволить Кремлю перебросить ресурсы на давление против других стран Европы, тогда как вступление Украины в НАТО и в дальнейшем выглядит как отдаленная перспектива.

Будет ли Россия и Украина придерживаться перемирия на 9 мая

По словам политического эксперта Алексея Голубоцкого, Украина пока не отреагировала на предложение о перемирии — и, судя по риторике, не намерена этого делать. Он подчеркивает: Москва объявила "тишину" в одностороннем порядке, без всяких переговоров с Киевом.

Голубоцкий также обратил внимание на слова Дональда Трампа, которые, по его мнению, свидетельствуют о положительном отношении президента США к идее перемирия. Трамп не высказался против и даже отметил, что прекращение огня должно быть длиннее, чем было во время провального "пасхального перемирия".

Эксперт не исключает, что Вашингтон может попытаться убедить Киев согласиться на короткое прекращение огня — минимум на три дня. Впрочем, по его мнению, для Украины такой сценарий скорее невыгоден:

"Фактически это создает впечатление, что мы соглашаемся на символическую паузу, которая ничего стратегически не решает — только играет на руку агрессору", — говорит Фокусу политический эксперт.

Политолог Олег Постернак очертил три ключевых фактора, которые могут повлиять на ситуацию с перемирием.

Первый — присутствие высокопоставленных гостей в Москве, в частности делегации из Китая. По словам эксперта, Киев пытается избегать обострения с Пекином, поскольку Китай остается одним из немногих глобальных игроков, способных влиять на позицию России и потенциально играть роль в мирном урегулировании.

Второй фактор — вероятное появление американских представителей на параде 9 мая.

"Есть слухи, что на мероприятии могут присутствовать представители правительства США. Хотя это и выглядит маловероятно, от нынешней американской администрации можно ждать чего угодно", — отметил Постернак в разговоре с Фокусом.

Третий — тональность диалога между Киевом и Вашингтоном. Отказ Украины от перемирия, по мнению эксперта, может стать репутационным вызовом на фоне отдельных дипломатических успехов в отношениях с США. Постернак предупреждает: этим непременно воспользуется Путин.

"В присутствии почетных гостей на Красной площади он первым делом скажет: видите, именно Украина не хочет мира. Это станет идеальным поводом для кремлевской пропаганды", — говорит политолог.

В том, что стороны будут придерживаться перемирия, сомневается и политолог Игорь Рейтерович. Это связано с тем, что Украина не давала своего согласия на прекращение огня. Эксперт выразил скептицизм относительно целесообразности этого перемирия и он убежден, что Россия будет нарушать перемирие.

"Я убежден, что до и во время они все равно будут идти на нарушения, провоцировать, манипулировать и пытаться априори сделать Украину виновной", — говорит Фокусу Рейтерович.

Майское перемирие: зачем это Путину

Политический эксперт Алексей Голубоцкий считает, что главная цель Путина — провести парад 9 мая без эксцессов, в "спокойной и торжественной" атмосфере. На это, в частности, указывает концентрация сил ПВО в столице РФ.

"В Москву стянули чуть ли не половину всей системы противовоздушной обороны страны. Бить по ней уже практически нет смысла — ее превратили в крепость", — отметил он.

Также по словам Голубоцкого, идея "майского перемирия" для России — это попытка выиграть время и создать иллюзию конструктивности. Кремль надеется навязать Украине и Западу переговоры на максимально выгодных для себя условиях.

"Все прекрасно понимают: это самая удобная ситуация для Путина. А то, что сейчас Трамп якобы "выбил" из Украины и Европы — ссылаясь на условный план Келлера — никоим образом не гарантирует длительного мира ни для Украины, ни для мира", — подытожил эксперт.

Игорь Рейтерович также соглашается, что основной целью перемирия является желание Путина спокойно провести парад. Политолог отметил, что Путин также "пытается таким образом себя подать как некоего миротворца" и обвинит Украину в нарушениях перемирия. Он добавил, что это сигнал Трампу: "Смотрите, я еще не настолько плохой, как обо мне думают, я в том числе пытаюсь делать какие-то там правильные вещи".

По мнению Олега Постернака, майское перемирие создает военные риски для украинской армии, в частности Россия может его использовать, чтобы укрепить позиции на фронте.

"С военно-стратегической точки зрения перемирие для Украины является критически серьезно важным фактором, поскольку "пасхальное перемирие" показало, что россияне используют определенную тишину на локальных участках фронта для того, чтобы занять серую зону, обустроить свои позиции и создать площадку для дальнейшего развертывания наступательных действий", — говорит политолог.

Напомним, что 7 мая спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог признал, что речь идет о фактическом замораживании войны. Он пояснил, что может быть создана демилитаризованная зона шириной в 30 километров.

Также Фокус разбирал цели и последствия самой масштабной атаки украинских дронов на Россию в ночь на 7 мая.