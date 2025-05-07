447 БПЛА на Россию: последствия самой масштабной атаки дронов ВСУ по ВПК РФ

Украинские беспилотники нанесли самую мощную атаку по объектам военно-промышленного комплекса России за все время полномасштабной войны. Дроны и ракет поразили стратегические предприятия и аэродромы, поставив под угрозу производство вооружения и логистику армии РФ. Фокус рассказывает о целях и последствиях удара.

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В ночь на 7 мая 2025 года украинские дроны совершили масштабную атаку на ключевые объекты в России, в частности завод оптоволоконных систем в Саранске, оказавшийся на грани остановки из-за серьезных повреждений. Российские источники называют это самой массовой атакой ВСУ за всю историю войны.

По информации главы украинского Центра противодействия дезинформации Алексея Коваленко, завод оптоволоконных систем в Саранске после удара очень серьезно пострадал.

"Оптоволокно — это одно из преимуществ врага на фронте вследствие дронов на оптоволокне. Этот завод полностью обеспечивает российскую армию оптоволокном. Сейчас стоит вопрос возможной остановки его работы", — сообщил он.

В российских соцсетях активно обсуждают масштаб атаки. В частности они отмечают, что на российское воздушное пространство совершили атаку 447 дальнобойных БПЛА и ракет.

Среди целей атаки - аэродром "Кубинка" в Московской области, где размещались личный состав и техника, подготовленная для парада.

Алексей Коваленко также подчеркнул, что атаки были направлены на ключевые предприятия российского ВПК. В Туле пострадал "АО "Конструкторское бюро приборостроения", специализирующееся на разработке современных систем вооружений, включая противотанковые комплексы, стрелковое оружие и боевые модули. Кроме того, атаковано предприятие "СПЛАВ" — главный разработчик реактивных систем залпового огня (РСЗО) в РФ, где создавались "Грады", "Ураганы" и "Смерчи", которые активно применяются в Украине.

Также удары нанесены по аэродрому "Шайковка" в Калужской области, где базируются бомбардировщики Ту-22М3 и хранятся ракеты, в частности Х-22, и авиабазе "Кубинка" в Московской области, где размещены истребители Су-27 и МиГ-29.

Самая масштабная атака на РФ: цели ВСУ

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает, — нынешняя война — это, в первую очередь, соревнование ресурсных возможностей.

"Удары Сил обороны Украины по территории Российской Федерации, так же и по военным объектам на временно оккупированных территориях Украины — это попытка ослабить ресурсный потенциал россиян. Логика здесь очевидна", — говорит Фокусу эксперт.

Он подчеркнул эффективность таких действий. По его словам, если от ударов украинских дронов горят российские склады с боеприпасами, то это минус склады. А соответственно и отсутствие боеприпасов у российской армии, которые никогда уже не прилетят в сторону Сил обороны Украины. Тоже самое касается и российских складов нефтепродуктов. Соответственно, горючее, которое там хранилось, никогда не будет пущено в действие для того, чтобы заправлять авиационную технику, оборонную технику и т.д. для действия армии Российской Федерации.

Эксперт отметил стратегический подход при атаках на аэродромы, военные заводы и склады.

"То есть, логика абсолютно очевидна. Если украинские воздушные силы разрушают отдельные элементы системы противовоздушной обороны и противоракетной обороны, то армия Украины работает на перспективу для того, чтобы в дальнейшем более массированно и более рационально использовать собственные ресурсы. Это, направленное на уничтожение того самого элемента, который означает боевую мощь российской армии", — продолжает Селезнев.

Перед парадом на 9 мая: почему именно сейчас ВСУ атаковали ВПК РФ

Военный эксперт указывает на тактические возможности украинской армии из-за проведения парада 9 мая в Москве. В частности, он отметил, что сейчас, накануне парада по Дню Победы, российская армия вынуждена стянуть дополнительные системы противовоздушной и противоракетной обороны на территории Москвы и Подмосковья, поскольку они переживают из-за того, что украинская армия будет атаковать дронами и ракетами российскую столицу.

Селезнев объяснил, какие это создает возможности для Украины.

"Соответственно, часть этого оборудования они забирают из других регионов Российской Федерации, которые до недавнего времени прикрывали важные объекты. И, соответственно, мы имеем возможность с большей вероятностью разрушить, попасть в те объекты, откуда позабирали россияне систему противовоздушной обороны", — считает эксперт.

Это, по его словам, объясняет "интенсификацию наших дроновых атак сейчас".

Какие сложности для украинской армии при атаках на ВПК РФ

В то же время экс-глава Генштаба признал сложности для украинских военных при ударах на военные объекты России. В частности российская армия имеет достаточно разветвленную сеть не только противовоздушной и противоракетной обороны. Но и достаточно мощную сеть радиоэлектронной борьбы, так называемых РЭБов. Из-за них не все украинские дроны попадут туда, куда их направляют, и не всегда их атака результативна.

Однако эксперт призвал не отказываться от выбранной стратегии.

"Но это не значит, что мы должны отказываться от такой стратегии системного и методического разрушения вражеского потенциала. Потому что чем меньше ресурсов будет у врага, тем большими будут наши успехи на поле боя", — резюмирует Селезнев.

По его мнению, "тогда соотношение ресурсов наших и вражеских, возможно, выйдет даже на какие-то паритеты".

Напомним, что СМИ 6 мая писали, что Силы обороны Украины могут атаковать РФ 9 мая, впрочем, целью будет не Москва.

Также, ВСУ активизировали действия в Курской области. После удара по поселку Теткино 4 мая, в результате которого была уничтожена база операторов вражеских беспилотников, опрошенные Фокусом эксперты считают, что это начало новой более масштабной наступательной операции.