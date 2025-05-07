После дроновой атаки на завод оптоволоконных систем в РФ возник вопрос остановки его работы, — ЦПД

В ночь на 7 мая украинские дроны атаковали завод оптоволоконных систем в Саранске. Попадания могли вызвать серьезные повреждения, из-за чего предприятие оказалось на грани приостановки работы. В РФ сообщают о самой массовой атаке.

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Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава украинского Центра противодействия дезинформации Алексей Коваленко.

"Завод оптоволоконных систем в Саранске после удара очень серьезно пострадал. Оптоволокно — это одно из преимуществ врага на фронте за счет дронов на оптоволокне. Этот завод полностью обеспечивает российскую армию оптоволокном. Сейчас стоит вопрос возможной остановки его работы", — написал Коваленко.

Россияне в соцсетях жалуются, что в ночь на 7 мая была самая массовая дроновая атака ВСУ по территории России.

"За прошедшие вечер и ночь враг задействовал 447 дальнобойных БПЛА и ракет. Самая массовая атака. Имеющиеся мощности по производству не позволяют делать такое количество сразу. Враг готовился, собирал силы. Скорее всего, массовые атаки продолжатся все выходные", — пишут в российском телеграм-канале "Воевода вещает".

Также в ЦПД сообщили, что БПЛА атаковали ряд военных объектов на территории России в ночь на 7 мая — АО "Конструкторское бюро приборостроения" в Туле, "СПЛАВ", где создавали "Грады", "Ураганы" и "Смерчи", аэродромы "Шайковка" и "Кубинка".

Напомним, что БПЛА атаковали аэродром "Кубинка", где находился личный состав ВС РФ и самолеты, приготовленные для участия в параде.