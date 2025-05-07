Після дронової атаки на завод оптоволоконних систем в РФ виникло питання зупинки його роботи, — ЦПД

В ніч проти 7 травня українські дрони атакували завод оптоволоконних систем у Саранську. Влучання могли спричинити серйозні ушкодження, через що підприємство опинилося на межі призупинення роботи. В РФ повідомляють про наймасовішу атаку.

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Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник українського Центру протидії дезінформації Олексій Коваленко.

"Завод оптоволоконних систем в Саранську після удару дуже серйозно постраждав. Оптоволокно — це одна з переваг ворога на фронті за рахунок дронів на оптоволокні. Цей завод повністю забезпечує російську армію оптоволокном. Зараз стоїть питання можливої зупинки його роботи", — написав Коваленко.

Росіяни в соцмережах скаржаться, що в ніч проти 7 травня була наймасовіша дронова атака ЗСУ по території Росії.

"За минулі вечір та ніч ворог задіяв 447 далекобійних БПЛА та ракет. Наймасовіша атака. Наявні потужності з виробництва не дозволяють робити таку кількість відразу. Ворог готувався, збирав сили. Швидше за все, масові атаки продовжаться усі вихідні", — пишуть у російському телеграм-каналі "Воевода вещает".

Також в ЦПД повідомили, що БПЛА атакували низку військових об'єктів на території Росії в ніч проти 7 травня — АТ "Конструкторське бюро приладобудування" в Тулі, "СПЛАВ", де створювали "Гради", "Урагани" й "Смерчі", аеродроми "Шайковка" і "Кубинка".

Нагадаємо, що БПЛА атакували аеродром "Кубинка", де перебував особовий склад ЗС РФ і літаки, приготовані для участі у параді.