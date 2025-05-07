"Украинцы готовы": Келлог рассказал, на каких условиях может быть прекращен огонь

Спецпосланник Дональда Трампа признал, что речь идет о фактическом замораживании войны. Он пояснил, что может быть создана демилитаризованная зона шириной в 30 километров.

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Об этом известно из комментария специального посланника президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога в эфире Fox News 6 мая.

По его словам, войну можно прекратить, объявив перемирие за линией фронта. То есть обе стороны сохранят контроль над территориями, которые фактически и контролируют. Политик заверил, что эту ситуацию можно будет менять со временем, однако земля, за которую боролись украинцы, останется их "на этот момент".

"То есть когда речь идет о прекращении огня "на месте", территория, которую вы сейчас контролируете и за которую воевали, остается за вами, а что будет через пять или десять лет — уже другой вопрос. А это фактически означает заморозить все на месте. И именно это украинцы готовы сделать", — сообщил Келлог.

По словам спецпосланника Трампа, Украина уже готова к установлению временной демилитаризованной зоны.

"Фактически, они сказали: мы отходим на 15 километров, и вы, россияне, также отходите на 15 километров. То есть создается 30-километровая зона, которая четко контролируется. Можно будет наблюдать, есть ли нарушения", — отметил он.

При этом Келлог рассказал, что на пути к прогрессу в мирном процессе есть препятствие — президент РФ Владимир Путин, который не дает согласия. Спецпосланник пояснил, что перемирие на 30 дней могло бы сыграть решающую роль, ведь после прекращения огня трудно возобновить боевые действия.

Напомним, ранее Кит Келлог по результатам переговоров в Лондоне заявлял, что был разработан перечень условий из 22 шагов. Он заверил, что глава МИД РФ Сергей Лавров ошибается относительно способности Кремля победить в войне.

Также спецпосланник президента США информировал, что Украина готова признать территориальные потери фактически, но не юридически.