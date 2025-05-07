"Українці готові": Келлог розповів, на яких умовах може бути припинений вогонь

Спецпосланник Дональда Трампа визнав, що йдеться про фактичне замороження війни. Він пояснив, що може бути створена демілітаризована зона шириною у 30 кілометрів.

Related video

Про це відомо з коментаря спеціального посланника президента США з питань України й Росії Кіта Келлога в ефірі Fox News 6 травня.

З його слів, війну можна припинити, оголосивши перемир’я за лінією фронту. Тобто обидві сторони збережуть контроль над територіями, які фактично і контролюють. Політик запевнив, що цю ситуацію можна буде змінювати згодом, однак земля, за яку боролися українці, залишиться їхньою "на цей момент".

"Тобто коли йдеться про припинення вогню "на місці", територія, яку ви зараз контролюєте і за яку воювали, залишається за вами, а що буде через п’ять або десять років — вже інше питання. А це фактично означає заморозити все на місці. І саме це українці готові зробити", — повідомив Келлог.

Зі слів спецпосланника Трампа, Україна вже готова до встановлення тимчасової демілітаризованої зони.

"Фактично, вони сказали: ми відходимо на 15 кілометрів, і ви, росіяни, також відходите на 15 кілометрів. Тобто створюється 30-кілометрова зона, яка чітко контролюється. Можна буде спостерігати, чи є порушення", — зауважив він.

При цьому Келлог розповів, що на шляху до прогресу у мирному процесі є перешкода — президент РФ Володимир Путін, який не дає згоди. Спецпосланник пояснив, що перемир’я на 30 днів могло б зіграти вирішальну роль, адже після припинення вогню важко відновити бойові дії.

Нагадаємо, раніше Кіт Келлог за результатами переговорів у Лондоні заявляв, що був розроблений перелік умов з 22 кроків. Він запевнив, що голова МЗС РФ Сергій Лавров помиляється щодо здатності Кремля перемогти у війні.

Також спецпосланник президента США інформував, що Україна готова визнати територіальні втрати фактично, але не юридично.