Україні сподобалось не все: на зустрічі в Лондоні розробили перелік умов з 22 пунктів, — Келлог

На "чесних, відкритих і непростих" перемовинах з українською стороною в Лондоні розроблений перелік умов (term sheet) з 22 кроків.

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Про це в ефірі Fox News розповів спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки з питань України генерал Кіт Келлог. За його словами, українцям сподобались не всі умови, однак це нормальна ситуація у переговорному процесі.

"Але я думаю, що ми з ними у досить хорошому становищі… коли йдеться про українців, нам дуже комфортно там, де ми зараз перебуваємо", – заявив він.

Американський представник додав, що Сергій Лавров помиляється щодо можливості Росії виграти війну. На думку Кіта Келлога, за останні півтора року Російська Федерація не досягла жодних серйозних успіхів. Армія рухається на метри, втрачаючи сотні тисяч солдатів.

Українці, на думку спецпредставника президента США, воюють на своїй землі запекло. Тому коли Росія говорить про перемогу, це не правильно.

Кіт Келлог зазначив, що росіянам потрібно "відкинутись на спинку крісла" і зрозуміти, що українці перебувають у хорошій позиції, а європейці дійсно активізувалися та створюють так звані сили стійкості — їх очолять британці та французи без участі американських військ. Нині вони готові в разі необхідності посилити підтримку України.

На думку американського політика, ця ситуація є патовою, адже ніхто не виграє цю війну військовим шляхом. Це буде зроблено за допомогою дипломатії.

"І я думаю, що українці тепер це досить добре розуміють після минулого тижня. І я думаю, що росіяни повинні це зрозуміти", – підсумував Кіт Келлог.

Зазначимо, 23 квітня мали відбутись переговори у Лондоні за участю глави Держдепу США Марко Рубіо. На ній українці, як планувалось, мали погодитись на план американців щодо завершення війни.

Зустріч у Лондоні щодо припинення війни була відкладена. Замість цього відбулись переговори між високопосадовцями з п'яти країн.