Украине понравилось не все: на встрече в Лондоне разработали перечень условий из 22 пунктов, — Келлог

На "честных, открытых и непростых" переговорах с украинской стороной в Лондоне разработан перечень условий (term sheet) из 22 шагов.

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Об этом в эфире Fox News рассказал специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины генерал Кит Келлог. По его словам, украинцам понравились не все условия, однако это нормальная ситуация в переговорном процессе.

"Но я думаю, что мы с ними в достаточно хорошем положении... когда речь идет об украинцах, нам очень комфортно там, где мы сейчас находимся", — заявил он.

Американский представитель добавил, что Сергей Лавров ошибается относительно возможности России выиграть войну. По мнению Кита Келлога, за последние полтора года Российская Федерация не достигла никаких серьезных успехов. Армия движется на метры, теряя сотни тысяч солдат.

Украинцы, по мнению спецпредставителя президента США, воюют на своей земле ожесточенно. Поэтому когда Россия говорит о победе, это не правильно.

Кит Келлог отметил, что россиянам нужно "откинуться на спинку кресла" и понять, что украинцы находятся в хорошей позиции, а европейцы действительно активизировались и создают так называемые силы устойчивости — их возглавят британцы и французы без участия американских войск. Сейчас они готовы в случае необходимости усилить поддержку Украины.

По мнению американского политика, эта ситуация является патовой, ведь никто не выиграет эту войну военным путем. Это будет сделано с помощью дипломатии.

"И я думаю, что украинцы теперь это достаточно хорошо понимают после прошлой недели. И я думаю, что россияне должны это понять", — подытожил Кит Келлог.

Отметим, 23 апреля должны были состояться переговоры в Лондоне с участием главы Госдепа США Марко Рубио. На ней украинцы, как планировалось, должны были согласиться на план американцев по завершению войны.

Встреча в Лондоне по прекращению войны была отложена. Вместо этого состоялись переговоры между высокопоставленными чиновниками из пяти стран.