Дипломаты 5 стран отложили переговоры в Лондоне о прекращении войны в Украине, — Sky News

Главы Министерств иностранных дел Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне о прекращении войны в Украине, которая должна была состояться в среду, 23 апреля.

Related video

Об этом сообщает Sky News.

Издание отмечает, что вместо встречи состоятся переговоры между высокопоставленными чиновниками из пяти стран. Официально деталей пока не объявляли.

"Снижение уровня дипломатии контрастирует с усилением давления со стороны Дональда Трампа и его команды на Киев и Москву с целью добиться соглашения о прекращении огня", — добавляют журналисты.

Вместе с тем, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига все еще должен быть в Лондоне. Он проведет двустороннюю встречу с британским коллегой Дэвидом Лемми.

Напомним, что 23 апреля планировалась встреча в Лондоне о прекращении войны в Украине, на которой должны были присутствовать также Великобритания, США, Франция, Германия. США должны были представить предложение, в котором говорится об отмене санкций, введенных с 2014 года, обещание, что Украина никогда не станет членом НАТО, а оккупированная ЗАЭС будет считаться объектом на украинской территории, но будет поставлять электроэнергию также в Россию. План был создан после того, как спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве на прошлой неделе.

Издание The Independent ранее писало, что переговоры в Лондоне могут быть ловушкой для Украины. Журналисты отмечали, что у Киева не будет другого выбора, кроме как отвергнуть предложения заморозить контроль России над востоком страны.

Добавим, что принципиальная позиция президента Украины Владимира Зеленского по Крыму не понравилась США. Госсекретарь Марко Рубио не планировал участвовать в мирных переговорах.