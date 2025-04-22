Лечь под танки Путина: переговоры в Лондоне могут быть ловушкой для Украины, — The Independent

На встрече Украины, Великобритании, Франции и США в среду, 23 апреля, в Лондоне Украина не будет иметь другого выбора, кроме как отвергнуть предложения заморозить контроль России над востоком страны.

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Об этом пишет издание The Independent. По мнению журналистов, это может быть ловушкой.

"Зеленскому, скорее всего, будет предложено (или сказано) признать фактическое правление Кремля над Крымом, согласиться с тем, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО и вообще покорно лечь под гусеницы танков Путина", — говорится в материале.

Издание предполагает, что именно это обстоятельство может быть причиной отмены визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон в среду, 23 апреля. Однако, по информации журналистов, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми не поддерживает такой сценарий. Его позицию разделяют Франция и Германия, которые также отправляют своих министров иностранных дел и советников по безопасности в столицу Великобритании.

Эти страны являются частью "коалиции желающих", сформированной Киром Стармером и Эмануэлем Макроном, чтобы компенсировать быстрый выход Америки из европейских дел и поддержку России со стороны Белого дома. Союз "не может и не будет признавать", что администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа стремится не к миру в Украине, а к укреплению контроля Кремля над оккупированными территориями. Однако, по сообщениям американских СМИ, именно такую позицию, как ожидается, будут пытаться донести до Украины и ее союзников в Лондоне Марко Рубио, специальный представитель США в России Стив Уиткофф и специальный представитель в Украине Кит Келлог.

Они предложат Украине согласиться на потерю 20 процентов территории в обмен на прекращение огня. Также ожидается признание Украиной российского контроля над Крымом, смягчение санкций для РФ и расширение бизнес-возможностей с США. Издание также обратило внимание на разговоры о возможности превращения Запорожской атомной электростанции в американский проект, который будет поставлять электроэнергию в оккупированный Россией Крым.

Напомним, Владимир Зеленский отмечал, что Украина готова сесть за стол переговоров с РФ в "любом формате". Однако это возможно только после прекращения огня.

Добавим, что издание Financial Times написало, что Владимир Путин якобы предложил остановить вторжение в Украину по нынешней линии фронта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту информацию фейком.