"Перемир'я" до Дня Перемоги: ЗСУ отримали наказ відкривати вогонь тільки у відповідь, — ЗМІ

Протягом оголошеного президентом РФ Володимиром Путіним "перемир'я" до 9 травня українські військові на Покровському напрямку в Донецькій області отримали від командування розпорядження стріляти лише у відповідь, якщо росіяни порушать режим припинення вогню.

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Про це військові однієї з бригад, що воює біля Покровська, повідомили 8 травня в коментарі "Суспільному".

Журналісти зазначають, що таке розпорядження українські військовослужбовці отримували і під час "великоднього перемир'я", що за словами Путіна мало тривати з 18:00 19 квітня до півночі з 20 на 21 квітня.

Військовослужбовці бригади також розповіли, що в їхній операційній зоні на Покровському напрямку з півночі 8 травня відбулося понад 10 випадків порушення режиму припинення вогню з боку окупантів, зокрема обстріли артилерією та скиди з безпілотних літальних апаратів.

Про такий самий наказ відкривати вогонь лише у відповідь розповіли журналістам у двох підрозділах Сил оборони в Херсонській області. В одній із бригад, що воює на Херсонському напрямку, зазначили, що з півночі 8 травня їхня смуга зазнає атак ворожих FPV-дронів, та ударів артилерії наразі не було. В іншому підрозділі розповіли, що з початку "перемир'я" на півдні не припинялися позиційні бої та окупанти досі запускають дрони та б'ють артилерією.

"Противник порушує режими припинення вогню, який сам оголосив, на Херсонщині. Ми працюємо у відповідь", — зазначили українські бійці.

"Перемир'я" до 9 травня: ЗС РФ порушують режим тиші

Президент РФ Володимир Путін оголосив перемир'я до Дня перемоги 28 квітня. Він заявив, що російська сторона припинить бойові дії з півночі 8 травня до півночі з 10 на 11 травня.

Військовий оглядач Богдан Мирошников уночі на 8 травня повідомив, що оголошене Путіним триденне перемир'я не працює. Він розповів, що окупанти вдарили реактивними системами залпового вогню по прифронтових районах та лініях бойового зіткнення кілька разів уже протягом перших семи хвилин доби.

Також вночі 8 травня росіяни завдали удару по житловій дев'ятиповерхівці на Донеччині та запускали керовані авіаційні бомби по території Сумської області.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко зазначав, що РФ не дотримується "перемир'я" до 9 травня, яке сама ж і оголосила, і бої на фронті та обстріли українських населених пунктів тривають.