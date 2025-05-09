Найближчі два дні: Мерц заявив про швидке 30-денне перемир'я в Україні (оновлено)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц упевнений, що припинення вогню в Україні на 30 днів можна домогтися вже в майбутні вихідні.

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Його заяву цитує німецький таблоїд Bild.

"У мене є велика надія, що цими вихідними буде досягнуто домовленості про перемир'я в Україні. Тепер м'яч на боці Москви", — коротко зазначив він сьогодні у Брюсселі.

Приводом для дипломатичних зусиль стала "триденна пауза" з боку Росії, оголошена її президентом Володимиром Путіним через святкування 80-річчя дня перемоги. Київ не погодився з такою формою перемир'я: як і у Вашингтоні, він вимагає 30-денного припинення вогню, уточнює видання.

Цей підхід підтримали Велика Британія, Франція і Польща. Тепер РФ, на його думку, зобов'язана погодитися на припинення вогню, щоб створити простір для переговорів.

"Ми підготували спільне комюніке, яке в основному збігається з американською пропозицією. Тепер м'яч на боці Москви", — зауважив канцлер.

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Пізніше з'явилася інформація, що Мерц не заявляв про можливість досягнення перемир'я цими вихідними.

Канцлера Німеччини запитали, що буде після завершення триденного припинення вогню, яке встановив Володимир Путін. Мерц відповів, що подальший розвиток подій залежить виключно від волі Кремля.

"М'яч тепер виключно на полі Москви. Саме там буде вирішуватися, чи є шанс встановити більш тривале припинення вогню в Україні, починаючи з найближчих вихідних, тобто з початку наступного тижня", — сказав він.

Перемир'я в Україні на 30 днів: на Банковій висловлюють скептицизм

Зазначимо, що на прес-конференції з головою Євроради Антоніу Коштою німецький чиновник заявляв про початок "серйозних переговорів" щодо завершення війни в Україні.

Незважаючи на заяви Мерца, в оточенні президента України Володимира Зеленського висловлюють скептицизм.

"Поки що ми не побачили готовності Путіна погодитися на 30-денне припинення вогню", — розповів Bild український дипломат.

Українська сторона також зазначає, що Путін досі порушував усі домовленості.

"Чому цього разу має бути інакше?" — запитало урядове джерело.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп був готовий залучити Китай для допомоги у встановленні миру між Україною та Росією.

Військові однієї з бригад, що воює під Покровськом, раніше говорили про наказ командування стріляти тільки у відповідь, якщо окупанти порушать тимчасове перемир'я.