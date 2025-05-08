Припинення війни в Україні: Трамп хоче звернутися за допомогою до Китаю

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий залучити Китай до мирного врегулювання війни між Україною та Росією.

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Про це Трамп сказав у четвер, 8 травня, йдеться на офіційному акаунті Білого Дому в соцмережі Х.

У відповідь на запитання журналіста щодо можливої допомоги Китаю у врегулюванні конфлікту між Україною та Росією, президент США заявив, що вважає такий крок доцільним і висловив сподівання на позитивний результат.

Трамп підкреслив, що припинення бойових дій було б значним досягненням, і додав, що Сполучені Штати активно працюють над цим, знаходячись на шляху до досягнення цієї мети.

"Якщо ми зможемо припинити бойові дії, це буде великим досягненням. Ми дуже стараємося, і я думаю, що ми близькі до цього", — додав він.

Нещодавно Фокус писав, що колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер переконаний, що мирні ініціативи не дають результату через відсутність достатнього тиску на Росію. За його словами, досягти домовленостей із президентом РФ Володимиром Путіним неможливо, адже той не визнає українців окремим і суверенним народом.

Раніше Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social про намір звернутися до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з проханням долучитися до зусиль із припинення широкомасштабної війни в Україні.