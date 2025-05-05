Завершення війни в Україні: Трамп просить Ердогана допомогти в переговорах із РФ

Президент США Дональд Трамп хоче залучити турецького колегу Реджепа Таїпа Ердогана, щоб він допоміг зупинити повномасштабну війну в Україні.

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Про це Дональд Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

За словами американського лідера, у нього була б "дуже хороша і продуктивна" телефонна розмова з Ердоганом на багато тем, зокрема з приводу повномасштабної війни в Україні.

Також два президенти обговорили те, що відбувається на Близькому Сході, зокрема, події в Сирії та Секторі Газа.

Далі Трамп згадав, що чотири роки президентства на першому терміні його відносини з Ердоганом були чудовими. Очільник Туреччини допоміг повернути Штатам пастора Ендрю Брансона, якого заарештували 7 жовтня 2016 року, звинувативши у шпигунстві та участі у збройній терористичній організації.

Трамп акцентував увагу, що Брансона повернули до Штатів негайно на його прохання.

"З нетерпінням чекаю можливості попрацювати з Ердоганом над тим, щоб ця безглузда і смертоносна війна між Росією і Україною закінчилася", — підсумував він.

Нагадаємо, віце-президент США Джей Ді Венс не вірить у швидке завершення війни в Україні. За його оцінками, багато що залежить від російської та української сторін.

Фокус раніше докладно писав, на які "поступки" може піти Росія у війні з Україною. Ймовірно, Москва зосередиться на утриманні окупованих територій.